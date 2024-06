È vero che l’acne migliora col sole?

Il sole preso con le dovute cautele, nelle ore giuste e utilizzando il solare adeguato al fototipo è un alleato del benessere . Qualche attenzione in più deve essere seguita dalle persone soggette a disturbi della pelle, come l'acne.

Ciò è particolarmente vero per le persone che usano farmaci per curare l'acne, poiché molti di questi prodotti aumentano la fotosensibilità, rendendo la pelle più vulnerabile ai raggi UV e potenzialmente aggravando i segni dell' invecchiamento .

Una convinzione comune sostiene che l'esposizione alla luce ultravioletta (UV) possa aiutare a curare l' acne . In realtà, questo non è sempre vero : il sole, infatti, può avere un duplice effetto e tentare di eliminare le imperfezioni o prevenire gli sfoghi abbronzandosi può fare più male che bene.

Cos’è l’acne?

L'acne non è un semplice inestetismo, ma una vera e propria malattia infiammatoria della pelle dovuta ad un'aumentata attività ormonale, che stimola un'eccessiva secrezione di sebo (cioè un secreto oleoso che normalmente forma un sottile strato protettivo sulla cute). Se il sebo è troppo e il dotto che deve attraversare per raggiungere la superficie si restringe, si ostruisce e si viene a creare un "tappo". Si forma così il comedone, più comunemente conosciuto come punto nero, che costituisce la lesione primitiva dell'acne. L'infiammazione dei comedoni chiusi si manifesta con una papula arrossata, lievemente rilevata, alla quale può sovrapporsi una pustola (brufoli). L'estensione del processo in profondità provoca la formazione di noduli e cisti.