Acne Cistica: cos’è, cause e trattamento

Le cause dell'acne cistica non sono ancora del tutto note, ma diversi fattori possono favorirne l'insorgenza; tra questi rientrano: variazioni ormonali, predisposizione genetica, errata cura della pelle , stress ed alcune terapie. Questa malattia dermatologica può presentarsi all'inizio della pubertà o più tardivamente, in modo subdolo.

Il sebo frammisto a cellule cornee si accumula nel follicolo, creando una sorta di "tappo", che impedisce al secreto stesso di defluire all'esterno. Si forma così il comedone , più comunemente conosciuto come punto nero, che costituisce la lesione primitiva dell'acne. L'infiammazione dei comedoni chiusi si manifesta con una papula arrossata , lievemente rilevata, alla quale può sovrapporsi una pustola (brufolo) per la proliferazione dei batteri che normalmente sono presenti nell'ecosistema cutaneo. L'estensione del processo infiammatorio in profondità provoca la formazione di noduli e cisti .

L'acne cistica è un disordine della pelle determinato dall' infiammazione cronica dei follicoli piliferi e delle loro corrispettive ghiandole sebacee . Quest'ultime risultano, in particolare, interessate da un' eccessiva attivazione , in risposta ad uno stimolo neuroendocrino .

Se non viene affrontata in modo adeguato e tempestivo, con l'aiuto di un dermatologo, l'acne cistica può dare origine a cicatrici anti-estetiche e, talvolta, deturpanti. Rispetto alla superficie cutanea, queste lesioni possono essere depresse (a stampo) o rilevate (simili a cheloidi ). Inoltre, le cicatrici dell'acne cistica possono assumere una colorazione marcata (rosso- bruno ), chiara (bianca- rosacea ) o rossastra (se infiammate), rispetto alla pigmentazione della pelle sana circostante.

Per quanto riguarda il trattamento per minimizzare le cicatrici, gli interventi variano da soggetto a soggetto e possono essere di tipo chimico (es. micropeeling) o fisico (es. laser frazionato, terapia fotodinamica ecc.).

Gli antibiotici ( tetracicline , doxiciclina , minociclina , eritromicina e macrolidi ) agiscono inibendo la proliferazione batterica. Questi farmaci non impediscono, però, la formazione dei comedoni, per cui è sempre necessario associare una terapia topica mirata a risolvere questo problema.

L'isotretinoina è capace di far regredire noduli e cisti indicativamente entro 4-6 mesi di trattamento. Assunta a lungo termine, però, l'isotretinoina può dar vita a differenti tipi di effetti collaterali, pertanto va usata esclusivamente sotto controllo specialistico. In particolare, il farmaco non deve essere assunto in gravidanza, in quanto può causare difetti al feto . Per questo, le donne in età fertile che assumono l'isotretinoina devono utilizzare metodi contraccettivi o astenersi dall'attività sessuale, dal mese che precede la terapia al mese successivo all'interruzione della stessa.

Nei casi più gravi, la terapia si basa sull'assunzione per via orale di farmaci sistemici , quali antibiotici, isotretinoina, estrogeni ed antiandrogeni.

Prevenzione

Acne Cistica: è possibile prevenirla?

Considerato che le cause all'origine dell'acne cistica non sono ancora note, non è purtroppo possibile parlare di prevenzione.

L'adozione di comportamenti adeguati alla problematica ed alcuni interventi sullo stile di vita favoriscono, però, un miglioramento e possono contribuire all'efficacia dei trattamenti suggeriti dal dermatologo.

1) Non ricorrere ai rimedi fai-da-te o lasciare che la patologia faccia il suo corso: l'acne cistica è una patologia infiammatoria cronica che non deve essere sottovalutata. Senza trattamento, la situazione può complicarsi e sulla pelle possono apparire macchie scure e cicatrici permanenti.

2) Resistere alla tentazione di toccare continuamente il viso: lo sfregamento di comedoni e pustole può favorire la propagazione delle eruzioni.

3) Punti neri e foruncoli non devono mai essere schiacciati: questa manovra traumatica provoca la formazione di cicatrici profonde e permanenti a causa della forza impressa dalle unghie sui tessuti già infiammati, oltre causare l'insorgenza di altre lesioni. Allo stesso modo, le cisti non devono essere bucate con un ago: il rischio è quello di aggravare la situazione. In caso di noduli profondi, è indicata una pulizia del viso dal dermatologo.

4) Detergere la pelle con le dovute accortezze: l'uso di cosmetici troppo grassi e comedogenici che può predisporre al disturbo, in quanto favoriscono l'accumulo di sebo e l'ostruzione del follicolo pilifero. Tuttavia, è vero anche il contrario: lavare troppo di frequente la pelle acneica può peggiorare la situazione. Per lavare il viso, è buona norma ricorre ad un detergente delicato e non schiumogeno specifico, due volte al giorno. I movimenti di pulizia devono essere delicati, per non diffondere le eruzioni ed irritare ulteriormente la pelle. Quando l'acne interessa il dorso, invece, è meglio utilizzare saponi antisettici sotto la doccia.

5) Seguire un corretto regime dietetico: gli eccessi alimentari ed i pericolosi aumenti di peso andrebbero sempre evitati, in quanto favoriscono gli squilibri ormonali, spesso coinvolti nei meccanismi alla base della malattia. Per questo motivo, andrebbero limitati i cibi conservati, grassi, lievitati, fritti e dolci. Utile è consumare, invece, frutta, verdura, pesce e cereali, oltre a bere molta acqua per mantenere il corretto grado di idratazione cutanea e favorire l'allontanamento delle tossine.