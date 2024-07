L'acido folico fa bene ai capelli? L'acido folico, versione artificiale della vitamina B9 conosciuto anche come folina, svolge un'azione importante per i capelli. Non solo stimola la crescita e favorisce il volume della chioma, ma aiuta la sintetizzazione della cheratina, che rinforza i capelli e li rende più lucenti. Può avere il suo ruolo anche contrasto della caduta dei capelli, ma con le dovute riserve.

Che effetto ha l'acido folico sui capelli? Stimola la crescita dei capelli

Aumenta il volume della chioma

Aiuta a sintetizzare la cheratina, che rende i capelli più robusti e lucenti

Previene l'incanutimento precoce

Migliora le prestazioni dei bulbi piliferi, favorendo la distribuzione dei nutrienti lungo tutto il capello L'acido folico è una vitamina idrosolubile che non viene immagazzinata dall'organismo e, in sostanza, questo significa che viene eliminato tramite le deiezioni (in particolare l'urina). In parole povere, il corpo ha bisogno di un apporto quotidiano di folina (derivante dagli alimenti) per mantenersi sano. Per approfondire meglio i benefici dell'acido folico sui capelli, bisogna capire come questa vitamina opera sulla chioma. Nel dettaglio, essa favorisce la produzione di nuove cellule nei processi di proliferazione dei follicoli piliferi. Il cuoio capelluto è sano quando i follicoli piliferi sono in buono stato, e permettono il passaggio di sostanze nutritive e ossigeno al capello. L'acido folico stimola l'operosità dei follicoli, intervenendo per migliorarne le prestazioni. Non solo: la vitamina B9 gioca un ruolo quintessenziale nella sintesi della cheratina, la proteina per eccellenza quando si parla di dare struttura, volume e resistenza al capello. Infine, la folina incoraggia le cellule responsabili della produzione di melanina, ovvero quella biomolecola responsabile di dare colore al capello. Per approfondire: Caduta capelli: cosa fare quando è eccessiva e come si affronta

Quanto tempo ci vuole perché l'acido folico faccia effetto? Qualche settimana L'acido folico dev'essere assunto tutti i giorni. Alimenti ricchi di folati come verdure a foglia verde (broccoli, asparagi, lattuga, spinaci), legumi come fagioli e piselli, frutta come kiwi, fragole e arance, ma anche frutta secca come mandorle e noci aiutano a sostenere il fabbisogno quotidiano. Detto ciò, una volta assunto, l'acido folico inizia a lavorare da subito, ma perché comincino a vedersi gli effetti occorre attendere qualche settimana. Per ottenere risposte più conclusive sulle tempistiche di azione dell'acido folico è sempre meglio consultare il proprio dermatologo tricologo, il quale conosce il vostro quadro clinico generale. Non solo: oltre all'acido folico, come abbiamo detto, è importante assumere anche tutte le vitamine e i minerali del caso. L'assunzione di acido folico e basta, infatti, potrebbe non essere sufficiente per fermare la caduta dei capelli.