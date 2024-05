Acido ferulico, un ingrediente anti-age È considerato uno dei protagonisti della skincare antirughe: l'acido ferulico sta guadagnando sempre più consensi per le proprietà anti-age, tanto da essere entrato a pieno diritto nei protocolli beauty dei migliori marchi. Ma di cosa si tratta esattamente? Come funziona e quali effetti regala alla pelle? Come combinarlo con altri principi attivi? Scopriamolo insieme! Prima, però, ti ricordiamo di seguire il canale WhatsApp di Mypersonaltrainer per rimanere aggiornata su tutte le novità su benessere, bellezza e salute.

Quando usarlo? In grado di combattere gli effetti di stress e aggressioni esterne sulla pelle, è di grande supporto nel provare a rallentare l'invecchiamento cutaneo. I consigli per l'utilizzo riguardano l'inserimento in una beauty routine a partire dai 40 anni, in concomitanza con altri principi attivi in grado di combattere i radicali liberi, le macchie e i segni del tempo.

Con quali principi attivi combinarlo? Se si desidera che i benefici antiossidanti dell'acido ferulico siano massimizzati, si sconsiglia l'utilizzo in autonomia preferendo invece la combo con altre formulazioni, ad esempio quelle che includono la vitamina E o la vitamina C. Si tratta di soluzioni complementari che non solo funzionano bene in abbinamento ma si potenziano a vicenda. Infatti, il giusto mix, riesce a favorire la rigenerazione cellulare grazie alla vitamina E, massimizzare la produzione di collagene grazie alla C e combattere i radicali liberi in modo efficace.