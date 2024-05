In questo articolo esploriamo benefici, indicazioni e caratteristiche dell'acido cogico, così da invitare le lettrici a capire se è un ingrediente che può fare al caso loro, e dunque da ricercare nei prodotti. Prima, però, vi ricordiamo di seguire il canale WhatsApp di Mypersonaltrainer per rimanere aggiornate su tutte le novità su benessere , bellezza e salute.

Cos’è l’acido cogico?

L'acido cogico è una sostanza particolarmente nota nella cosmeceutica per la sua grande capacità depigmentante o schiarente che dir si voglia. Viene largamente adoperato nelle creme e nei gel per conferire loro un effetto anti-macchia.

Questo ingrediente è un inibitore della melanogenesi: questo significa che ha una funzione specifica che agisce sul processo metabolico che regola la produzione della melanina.

Fino a qualche anno fa, questo ingrediente veniva estratto dalla crusca del riso. Oggi, invece, l'acido viene estratto per via biotecnologica dal metabolismo dei funghi del genere Aspergillus, come Aspergillus flavus e Apergillus oryzae. Non ci siamo allontanati troppo dalla fonte: questo fungo, infatti, è uno dei protagonisti della fermentazione del riso per la produzione di sakè e salsa di soia.

Nel paper scientifico "Kojic acid applications in cosmetic and pharmaceutical preparations" viene spiegato che le macchie cutanee sono generate da vari fattori, come per esempio:

Eccessiva esposizione al sole, e dunque conseguente formazione delle macchie solari, ipercromie cutanee o macchie scure in base a come le si vuole chiamare;

Invecchiamento cutaneo;

Squilibri ormonali durante la gravidanza;

Assunzione di farmaci particolari;

L'acido cogico è un metabolita naturale che ha la capacità di inibire la tirosinasi, ovvero un enzima fondamentale nella produzione di melanina.