Cosa sono acido azelaico, retinolo e bakuchiol? Acido azelaico, retinolo e bakuchiol sono sostanze con un'azione simile sulla pelle. Agiscono sulle rughe, combattono l'acne, le macchie scure e la rosacea. Presentano però delle importanti differenze per quanto riguarda le combinazioni e i possibili effetti collaterali.

In cosa sono diversi acido azelaico, retinolo e bakuchiol? Acido azelaico, retinolo e bakuchiol sono differenti in primis nell'origine. Il primo è una sostanza naturale prodotta da un lievito presente sulla pelle (Malassezia furfur) ma che si trova anche naturalmente nel grano, nella segale e nell'orzo. Il retinolo è invece un derivato in forma alcolica della Vitamina A, elemento liposolubile facilmente assorbibile dalla cute. Il bakuchiol, infine, è un composto chimico estratto dalla pianta Psoralea corylifolia che in origine era utilizzato nella medicina tradizionale cinese e nell'Ayurveda e che presenta molte somiglianze con il resveratrolo. Oltre alle origini, come abbiamo già accennato, le differenze principali stanno nelle modalità d'impiego: l'acido azelaico e il retinolo, per esempio, non vanno mai usati insieme ad altre sostanze, mentre per il bakuchiol c'è un completo via libera.

A cosa serve l'acido azelaico? Depigmentare;

Sfiammare la pelle;

Eliminare i batteri nella parte superiore della pelle. L'acido azelaico è un acido dicarbossilico saturo con proprietà che lo rendono perfetto sia come ingrediente che come principio attivo principale di diversi cosmetici per la cura della pelle. Possiede infatti proprietà antibatteriche che lo rendono ideale per neutralizzare i batteri, in particolare il Cutibacterium acnes, un microorganismo che causa l'acne. Aiuta a ridurre l'ipercheratosi follicolare (utile in presenza dell'acne) e svolge un'attività antinfiammatoria, per questo è ottimo per curare affezioni cutanee come la rosacea. Infine ha un'azione depigmentante, agendo direttamente sulla tirosinasi, l'enzima che provoca la produzione della melanina.

Cosa abbinare con l'acido azelaico? Acido ialuronico;

Vitamina C;

Niacinamide;

Acido salicilico. L'acido azelaico, proprio come tantissimi altri ingredienti cosmetici, si può utilizzare da solo, ma anche in sinergia con altre sostanze che possono potenziarne gli effetti. La sua azione dunque può essere coadiuvata insieme ad altri attivi a seconda delle esigenze. L'abbinamento dell'acido azelaico con la vitamina C consente di supportare la sua attività antiossidante e schiarente della pelle. Se usato insieme alla niacinamide permette di contrastare le rughe e agisce come un potente antiage. In caso di acne, per regolare la produzione di sebo, sarebbe meglio usare l'acido azelaico insieme all'acido salicilico, mentre utilizzato con l'acido ialuronico questo acido diventa perfetto per tonificare la pelle e idratarla in profondità.

Cosa non usare insieme all'acido azelaico? Retinolo;

Retinale. L'acido azelaico invece non andrebbe mai utilizzato in combinazione con ingredienti che possono aumentare la sensibilizzazione cutanea come retinolo o retinale. In questi casi infatti potrebbero verificarsi degli effetti collaterali fastidiosi come irritazioni cutanee, secchezza, formicolii, bruciore o desquamazione. L'acido azelaico non è fotosensibilizzante, nonostante ciò sarebbe meglio, dopo averlo usato, applicare la crema solare, soprattutto se si è soggetti a melasma e iperpigmentazione.

Cosa non mischiare con il retinolo? Acido salicilico;

Acido glicolico;

Acido lattico;

Vitamina C. Il retinolo è ampiamente riconosciuto e usato in ambito cosmetico per la sua capacità di rinnovare l'epidermide. Nonostante ciò è importante utilizzare questo ingrediente con cautela, evitando abbinamenti sbagliati. Se usato insieme ad un altro attivo esfoliante, infatti, il retinolo può causare danni alla barriera protettiva della pelle. Non andrebbe mai usato, dunque, insieme all'acido lattico, all'acido glicolico o all'acido salicilico. Queste combinazioni possono provocare desquamazione, in particolare nei soggetti con una pelle sensibile. Attenzione anche agli abbinamenti con la vitamina C, soprattutto se in forma meno stabile. Per ottenere i migliori risultati questi ingredienti andrebbero usati separatamente. La vitamina C infatti è un antiossidante, dunque protegge durante il giorno la pelle dall'ossidazione ambientale. Il retinolo invece è un noto rinnovatore della pelle e va utilizzato di notte poiché causa fotosensibilizzazione con il sole.

Cosa fa il bakuchiol? Contrasta l'insorgere di rughe;

Combatte l'acne;

Ha proprietà antiossidanti;

Ha un'azione lenitiva. Il bakuchiol è un ingrediente attivo a uso cosmetico e di derivazione naturale che proviene dai semi di una pianta che si chiama Psoralea Corylifolia. Questo ingrediente ha numerose proprietà che hanno consentito agli esperti di paragonare i suoi effetti a quelli del retinolo nella cura della pelle. Il bakuchiol svolge un'azione antiossidante, contrastando l'azione dei radicali liberi, inoltre stimola la produzione del collagene, un componente fondamentale per rendere la pelle tonica e soda, contrastando la comparsa di rughe, macchie e segni del tempo. Ha proprietà depigmentanti, agendo direttamente sulla sintesi della melanina, il pigmento che provoca l'imbrunimento della pelle, e antibatteriche, non a caso viene sfruttato nei trattamenti contro l'acne. Usato con frequenza aiuta a migliorare l'elasticità della pelle, uniforma l'incarnato e il tono, previene le linee sottili. Rispetto ai vari derivati della Vitamina A infine non comporta rischi di irritazione cutanea ed è consigliato, come ingrediente di sieri e creme, già a partire dai venticinque anni d'età.