Queste sostanze - naturali o di sintesi - sono particolarmente adatte per i peeling , vale a dire per quei trattamenti esfolianti che promuovono il rinnovamento dell' epidermide , stimolando allo stesso tempo la produzione di collagene nel derma .

Nel liguaggio comune, tuttavia, molto spesso la dicitura "acidi della frutta" (di norma più restrittiva) viene utilizzata come sinonimo di " alfa-idrossiacidi " (o AHA ). A questo gruppo di acidi appartengono anche l' acido glicolico ( estratto dalla canna da zucchero) e l' acido lattico (presente nel latte e derivati fermentati). Per estensione, anche se in maniera non prorpiamente corretta, anche questi tipi di AHA vengono considerati come appartenenti al gruppo degli acidi della frutta.

Gli acidi della frutta - anche conosciuti come alfa- e beta-idrossiacidi - sono molto utilizzati in cosmesi per le loro proprietà esfolianti ed antiossidanti .

Il ricorso a questo tipo di trattamenti può essere utile per pelli grasse e acneiche e per il trattamento di pelli con rughe, macchie cutanee e cicatrici da acne .

Come accennato, gli acidi della frutta trovano impiego in ambito cosmetico per effettuare trattamento come il peeling, al fine di promuovere il ricambio e il rinnovamento cellulare. Ciò è possibile grazie alla capacità degli acidi della frutta e degli alfa-idrossiacidi di rompere i legami che tengono uniti i corneociti gli uni agli altri e di promuovere i meccanismi di rinnovamento cellulare.

Prodotti

Prodotti a base di acidi della frutta

In commercio esistono prodotti contenenti acidi della frutta in diverse concentrazioni, ideali per il trattamento quotidiano, per quello periodico o per quello specialistico. I prodotti commerciali contengono acidi della frutta in concentrazioni generalmente basse che permettono un'esfoliazione superficiale o molto superficiale della pelle, in maniera tale da poter essere utilizzati in sicurezza anche a casa propria, a patto che venga rispettato il corretto modo d'uso riportato sulla confezione.

In ambito professionale e dermatologico, invece, le concentrazioni tendono ad essere maggiori in quanto in campo medico, sotto il controllo dello specialista, è possibile effettuare peeling chimici più profondi.