Abbronzatura: perché ci si abbronza? Benefici, rischi e come proteggere la pelle

Cos’è Cosa s’intende per Abbronzatura? L'abbronzatura è un meccanismo di difesa che la pelle attua quando è esposta al sole. Per proteggersi dai raggi al sole, i melanociti avviano la produzione di melanina, il pigmento che conferisce il colorito alla nostra pelle. In altre parole: esporsi al sole rende l'incarnato più scuro a causa dell'attivazione della melanina. Shutterstock

Perché ci si abbronza? La melanina funziona fisiologicamente come un filtro che, diffondendosi negli strati cutanei superiori, impedisce che i raggi ultravioletti provochino danni alla pelle e, di norma, necessita di qualche giorno per distribuirsi in modo uniforme. Grazie alla melanina, quindi, i raggi solari vengono in parte riflessi e in parte assorbiti e bloccati dal pigmento stesso. Oltre alla melanogenesi, poi, si attiva anche un altro processo di difesa cutanea, cioè un rapido ispessimento dello strato corneo. A questo punto, viene spontaneo chiedersi: per quali ragioni i raggi solari rappresentano una minaccia per la salute della pelle e quali sono le regole per non correre rischi? Come agisce la luce solare sulla pelle Le radiazioni solari sono classificate in base alla loro caratteristica lunghezza d'onda. Oltre alla luce visibile (percepita dall'occhio umano), si distinguono raggi infrarossi (IR) e ultravioletti (UV). Questi ultimi (UVA, UVB e UVC) riescono a raggiungere il derma, producendo un effetto sui tessuti e sul sistema metabolico. Nel dettaglio: Shutterstock I raggi UVA penetrano in profondità nella pelle, promuovono il rilascio della melanina dai melanociti e l'abbronzatura. Gli UVA rappresentano una sottile minaccia per la nostra pelle: sono presenti anche nei giorni con cielo coperto e nuvoloso e, a differenza delle scottature solari causate dagli UVB, non creano particolare disagio e il loro impatto può manifestarsi anche dopo anni. Il loro effetto è ridotto da occhiali da sole ed è ostacolato da indumenti protettivi e filtri solari.

penetrano in profondità nella pelle, promuovono il rilascio della melanina dai melanociti e l'abbronzatura. Gli UVA rappresentano una sottile minaccia per la nostra pelle: sono presenti anche nei giorni con cielo coperto e nuvoloso e, a differenza delle scottature solari causate dagli UVB, non creano particolare disagio e il loro impatto può manifestarsi anche dopo anni. Il loro effetto è ridotto da occhiali da sole ed è ostacolato da indumenti protettivi e filtri solari. I raggi UVB sono potenzialmente più dannosi e cancerogeni degli UVA, ma producono un'azione stimolante la neosintesi di melanina e attivano il metabolismo della vitamina D.

sono potenzialmente più dannosi e cancerogeni degli UVA, ma producono un'azione stimolante la neosintesi di melanina e attivano il metabolismo della vitamina D. I raggi UVC sono le radiazioni più pericolose e, fortunatamente, sono schermate dallo strato di ozono nell'atmosfera terrestre (non raggiungono in genere il suolo). Lo sapevate che… I filtri solari assorbono o riflettono i raggi UV. Generalmente, il numero SPF indica solo l'efficacia di una protezione solare contro i raggi UVB (quindi contro le scottature solari). Per difendere la pelle sia dai raggi UVB che UVA (che causano invecchiamento precoce della pelle), cercare una protezione solare che possa fornire protezione UV ad ampio spettro (UVA/UVB). Queste indicazioni sono presenti in etichetta o sulla confezione del prodotto solare. Secondo le raccomandazioni della Commissione Europea, un solare deve contenere sostanze (filtri e schermi) che permettano un buon rapporto di protezione UVB/UVA, dove la protezione UVA dovrebbe corrispondere ad 1/3 della protezione UVB dichiarata.