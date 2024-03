L' abbronzatura è il principale meccanismo di difesa che la nostra pelle adotta per proteggersi dalla dannosa azione dei raggi UV. Naturalmente, tale meccanismo può essere insufficiente in caso di esposizione frequente, prolungata e/o incontrollata al sole. In questi casi, è fondamentale proteggersi adeguatamente, adottando tutte le precauzioni e le misure attualmente disponibili e che permettono di godersi il sole e la vita all'aria aperta evitando i danni che esso può provocare (eritemi, macchie cutanee, fotoinvecchiamento, tumori della pelle ecc.).

I filtri solari sono in grado di ritardare le scottature, riducono il rischio di comparsa di alcune lesioni indotte da raggi UV (come le cheratosi attiniche ) e aiutano a prevenire il melanoma.

Scottature , eritemi , rughe , macchie scure e melanoma sono solo alcune delle conseguenza di un'incauta esposizione al sole . Prendere il sole proteggendo sempre la pelle è il primo passo per non correre rischi. Se questo non risultasse sufficiente, imparare a riconoscere i danni causati da un irraggiamento solare eccessivo, nel momento in cui si manifestano, può limitare o evitare spiacevoli complicanze.

Cosa sono i filtri solari?

I filtri solari sono prodotti cosmetici capaci di proteggere la pelle dalle radiazioni ultraviolette. Tali filtri possono essere di due tipi:

Fisici (respingenti);

Chimici (assorbenti).

I filtri solari fisici riflettono le radiazioni ultraviolette come veri e propri specchi (schermi solari); mentre i filtri chimici modificano la struttura chimica delle radiazioni restituendo l'energia assorbita sotto forma di calore.

I filtri solari sono numerosi e specifici per determinate lunghezze d'onda: maggiore sarà il numero di filtri e maggiore sarà l'azione protettiva globale del prodotto cosmetico nel suo complesso.

Il fattore di protezione viene indicato su tali prodotti con una cifra variabile a seconda della scala scelta. Tale dato indica il numero di ore di esposizione solare in cui il prodotto è efficace nell'evitare scottature (eritemi).

Per esempio, se la massima "resistenza al sole" è di 10 minuti, impiegando un filtro fattore 5, si passa a cinquanta minuti di protezione (5 x 10).

Scelta del filtro solare

Il tempo di resistenza al sole varia in base alla sensibilità individuale e per questo motivo la scelta del protettore solare, va fatta in base al proprio fototipo. Oltre al fototipo, per la scelta del filtro solare più adeguato è necessario tenere conto di altri fattori, quali, ad esempio, la durata dell'esposizione al sole, il luogo in cui ci si trova (altitudine e latitudine) e l'età (a parità di fototipo, infatti, i bambini e gli anziani necessitano di filtri solari più elevati rispetto agli adulti giovani a causa della sensibilità della loro cute). È consigliabile l'utilizzo di prodotti ipoallergenici per evitare spiacevoli irritazioni cutanee. Infine, anche il tipo di formulazione può essere un fattore discriminante nella scelta del prodotto solare più adeguato. Infatti, i prodotti in crema, hanno il maggior potere protettivo, quelli liquidi o in gel non sempre garantiscono un'adeguata protezione.

Crema, spray e latte solare

Sono le formulazioni sicuramente più diffuse, in quanto gradevoli a livello cosmetico. La crema è più consistente rispetto al latte; oltre ad un effetto protettivo, svolgono anche un'azione idratante.

Si distribuiscono facilmente sulla pelle, formando uno strato sottile, trasparente e resistente all'acqua. Non richiedono, inoltre, la presenza di conservanti. Tuttavia, sono consigliabili per chi è già abbronzato o presenta una pelle scura.

Gel solari

Piacevoli da applicare, asciugano presto sulla pelle e hanno un'azione rinfrescante, ma una bassa protezione. I gel a base idroalcolica sono controindicati per le pelli sensibili.

Stick solari

Dotati di alto potere protettivo, hanno forma solida e si applicano su aree limitate (naso, labbra, macchie, cicatrici ecc.).

Acque solari

Si presentano in forma liquida e acquosa; in genere, sono dotate di un scarso effetto protettivo, non resistono al sudore e ai bagni, pertanto soni sconsigliate alle pelli più chiare e sensibili.