Generalità L'abbronzatura, attualmente ricercata e desiderata poiché sinonimo di bellezza, è in realtà una strategia difensiva attuata dalla pelle, al fine di proteggere se stessa e l'intero organismo dai danni derivanti dalla diretta - e, purtroppo, spesso incontrollata - esposizione alla luce solare e/o ai raggi UV artificiali (lampade abbronzanti).

Meccanismi di Difesa della Pelle I meccanismi di difesa messi in atto dalla pelle per proteggersi dalle radiazioni UV coinvolgono sia i melanociti e la sintesi del pigmento melanina (responsabile della colorazione della cute di ciascun individuo e della sua abbronzatura), sia i cheratinociti presenti nei suoi strati più superficiali.

Le radiazioni ultraviolette, infatti, aumentano il numero di melanociti attivi, stimolando di conseguenza la produzione di melanina (neomelanogenesi).

Questa sostanza (presente anche nei capelli e in alcune parti dell'occhio) viene sintetizzata dai melanociti a partire da tirosina, triptofano e fenilalanina. Essa è responsabile dell'abbronzatura a breve e a lungo termine. Nel primo caso, osservabile generalmente solo nelle persone con carnagione moderatamente scura, si verifica una fotossidazione della melanina che tende a diventare più scura.

Tale fenomeno si manifesta immediatamente dopo l'esposizione solare e recede nel giro di pochi minuti.

La melanina, pertanto, se da un lato ci garantisce un colorito più scuro (abbronzatura), dall'altro protegge la pelle dagli effetti negativi delle radiazioni solari agendo come un vero e proprio filtro. Tale sostanza è, infatti, in grado di ostacolare la penetrazione dei raggi ultravioletti negli strati più profondi della cute.

I cheratinociti intervengono invece in un secondo sistema di protezione: l'ispessimento cutaneo. I raggi ultravioletti (in particolar modo i raggi U-V-B) stimolano la proliferazione delle cellule che formano lo strato più esterno della pelle (strato corneo).

Un maggiore spessore cutaneo impedisce così ai raggi ultravioletti di penetrare in profondità e danneggiare le cellule.

Fotodanneggiamento I meccanismi di difesa appena descritti hanno lo scopo di proteggere la cute dal fotodanneggiamento o danno causato dalla luce (dal greco photos = luce ).

In caso di sovraesposizione questi meccanismi possono risultare insufficienti e l'eccesso di radiazioni ultraviolette assorbite causa la comparsa di danni cutanei più o meno gravi.

Di seguito, i principali danni indotti dal sole e dai raggi UV verranno brevemente descritti.

Eritema Solare Si parla di eritema o ustione solare quando si manifesta un - sia pur minimo - arrossamento cutaneo. L'eritema altro non è che la classica scottatura, responsabile di sintomi come calore, bolle e arrossamento generale.

A seconda della gravità del danno inflitto al DNA, la cellula può anche andare incontro a morte prematura. Ecco perché l'ustione grave è particolarmente dolorosa e si accompagna quasi sempre a vesciche e a vistose spellature (esfoliazione cutanea) .

La scottatura si attenua e regredisce gradualmente nel giro di pochi giorni. L'entità dell'eritema, che a sua volta dipende dal fototipo e dalla dose di raggi UV assorbiti, è proporzionale al tempo di guarigione.

Tipici sintomi dell'eritema solare sono il prurito e il dolore. Per ottenere sollievo e per favorire la guarigione può essere utile applicare prodotti dall'azione idratante ed emolliente. In caso di scottature particolarmente gravi, invece, è necessario rivolgersi al medico.

Discromie cutanee La mancanza di un'adeguata protezione della pelle durante l'esposizione solare può causare la comparsa di spiacevoli inestetismi come le discromie o macchie cutanee.

Sebbene in molti casi il sole non sia il diretto responsabile, può diventarlo in particolari circostanze. È il caso, per esempio, delle lentigo senili, che compaiono solitamente in tarda età adulta a causa di prolungate esposizioni ai raggi ultravioletti solari o artificiali (lampade abbronzanti).

I trattamenti per contrastare le macchie cutanee possono essere diversi e vanno dall'uso di creme schiarenti, fino ai peeling chimici, per poi passare a veri e propri trattamenti estetici, quale è, ad esempio, la microdermoabrasione.

Tumori della Pelle I tumori della pelle rappresentano i danni più gravi e pericolosi provocati dal sole e dai raggi UV. Fra le diverse neoplasie che possono colpire la cute in seguito ad eccessive e incontrollate esposizioni solari ricordiamo, ad esempio, il carcinoma squamoso e il cancro basocellulare, (spesso definiti "tumori cutanei non melanoma" ). Tali neoplasie non sono mortali in quanto non creano metastasi.

Anche nei e verruche sono esempi di tumori cutanei, benigni e non mortali.

Il melanoma maligno della pelle, invece, pur essendo meno frequente dei precedenti, può essere letale.

Un'esposizione prolungata al sole, specie per i soggetti maggiormente fotosensibili aumenta il rischio di sviluppare questo tipo di patologia. In particolare è bene valutare anche il tempo di esposizione totale durante il corso dell'anno e della vita (specie durante l'infanzia) poiché, come abbiamo detto, il rischio di cancro alla pelle aumenta con l'aumentare del tempo e dell'intensità di esposizione.

A prova di ciò c'è il fatto che i tumori della pelle si sviluppano soprattutto a livello delle parti del corpo più esposte al sole come viso, orecchie, collo, braccia, spalle e dorso.

Naturalmente, il trattamento di queste gravi patologie prevede l'intervento del medico che - in funzione del tipo di tumore che ha colpito il paziente e a seconda della sua gravità - saprà indicare la strategia terapeutica che meglio si adatta a ciascun caso (terapia farmacologica con chemioterapici antitumorali, radioterapia, trattamento chirurgico, ecc.).

Nel prossimo articolo vedremo le norme comportamentali da seguire per ridurre al minimo i rischi dell'esposizione solare e prevenire queste pericolose patologie. Impareremo inoltre a riconoscerne i sintomi e a capire quando è bene rivolgersi ad uno specialista.

Rughe È ben nota la relazione fra rughe e raggi UV, principale causa dell'invecchiamento precoce della pelle (soprattutto del viso), anche conosciuto con il nome di "fotoinvecchiamento".

Tipiche del fotoinvecchiamento sono le cosiddette rughe attiniche che si caratterizzano per conferire alla pelle un aspetto sgualcito, altrimenti definito "a pergamena".

Un'abbronzatura eccessiva, infatti, causa la rottura del collagene e delle altre strutture cellulari cutanee con conseguente cedimento strutturale e comparsa di rughe più o meno accentuate.

Secchezza e ruvidezza, disidratazione, riduzione dell'elasticità e della sensibilità cutanea sono altre conseguenze di un invecchiamento precoce del derma che deve pertanto essere adeguatamente protetto durante l'esposizione solare.

Il trattamento delle rughe può essere effettuato mediante l'uso di appositi cosmetici ed integratori antiage e antirughe che, tuttavia, non potranno risolvere definitivamente e completamente il problema.

In alternativa o in associazione ai sopra citati cosmetici ed integratori, si può ricorrere a trattamenti estetici come i peeling chimici, oppure alle tecnologie laser, ai filler e al botulino, o ancora, è possibile ricorrere alla chirurgia estetica (lifting o mini-lifting antirughe).