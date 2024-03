Cibo e abbronzatura sono concetti strettamente legati fra loro. Solitamente, quando si parla di abbronzatura, immediatamente si pensa a come ottenerla proteggendo la pelle dall'azione dannosa dei raggi solari con specifici cosmetici, senza tener conto di quanto anche l'alimentazione svolga un ruolo fondamentale in quest'ambito. È risaputo, infatti, di quanto la dieta possa influenzare l'aspetto della pelle, ma anche di quanto ne influenzi la struttura interna. Un'alimentazione sana, equilibrata e corretta durante l'estate è importante non solo per ottenere un'ottima abbronzatura, ma anche per fornire alla cute le sostanze necessarie per difendersi dalle aggressioni dei raggi UV. Shutterstock

Integratori per l'abbronzatura Quando con l'alimentazione non si è in grado di assumere le giuste quantità di sali minerali, vitamine e antiossidanti, si può ricorrere all'impiego di integratori alimentari formulati proprio a questo scopo. Il commercio offre una grande varietà di prodotti utili, dagli integratori idrosalini, fino ad arrivare a integratori ricchi di antiossidanti e vitamine utili per aiutare la pelle a difendersi dai raggi UV. Per quest'ultimo tipo di integratori, generalmente, si consiglia di iniziarne l'assunzione almeno un paio di mesi prima dell'esposizione solare, per poi continuare per tutto il periodo estivo fino al termine dell'esposizione stessa. Gli integratori idrosalini, invece, possono essere assunti direttamente al momento del bisogno.