Abbronzatura artificiale: come funziona? E' sicura?

Le prime apparecchiature per l'abbronzatura comparvero negli States intorno agli anni '60. Si trattava per lo più di dispositivi destinati all'impiego domestico con una efficacia ed una sicurezza molto inferiore rispetto alle attuali tecnologie.

Nate da presupposti culturali ed economici, furono in realtà presentate come un prodotto sicuro o addirittura benefico, al contrario di un sole che vista la continua diminuzione dello strato d'ozono, diveniva sempre più pericoloso.

Negli ultimi anni le lampade UVA ad alta pressione hanno acquistato grande popolarità. I loro filtri dovrebbero ridurre al minimo l'esposizione alle radiazioni UVB che sono più pericolose delle precedenti nel determinare l'eritema cutaneo. Proprio i filtri sono l'elemento più importante di queste apparecchiature e difetti di fabbricazione o mancata manutenzione possono causare gravi danni alla cute.

lato causano un minore arrossamento cutaneo, dall'altro hanno un potere abbronzante inferiore.

Si è pertanto cercato di massimizzare l'intensità di radiazione, fino a valori 10 volte superiori alle radiazioni naturali.

Attualmente, esiste una normativa ben precisa in merito alle lampade abbronzanti che ne prevede la suddivisione in quattro diversi gruppi:

Approfondimento

Le radiazioni ultraviolette di tipo A raggiungono la pelle in profondità, a livello della giunzione dermo-epidermica, andando a stimolare la produzione di melanina da parte dei melanociti.

Le radiazioni ultraviolette di tipo B, invece, non penetrano in profondità come le UVA, ma rimangano a livello dell'epidermide. Per tale ragione, esse sono responsabili della prima fase di irraggiamento che, in molti casi, provoca arrossamento, infiammazione ed eritema solare.