Abbronzatura e Raggi Ultravioletti

Oltre ai ben noti raggi ultravioletti responsabili dell'abbronzatura, il sole emette una grande quantità e varietà di radiazioni elettromagnetiche che originano dalle reazioni termonucleari che avvengono a livello del suo nucleo. Fortunatamente, la radiazione solare viene in gran parte assorbita dall'atmosfera terrestre che agisce da vero e proprio filtro. Se così non fosse, con molta probabilità sulla Terra non esisterebbe la vita, o perlomeno, non per come la conosciamo oggi. Ad ogni modo, le radiazioni che riescono a oltrepassare questa barriera protettiva naturale sono composte da tre diversi tipi di luce:

Tipi di Luce

Come accennato, le radiazioni elettromagnetiche prodotte dal sole e in grado di oltrepassare la barriera costituita dall'atmosfera terrestre sono di tre tipi: visibili, infrarosse e UV.

Di seguito, le principali caratteristiche di questi tipi di luce saranno brevemente descritte.

Luce visibile

La luce visibile rappresenta circa il 37% delle radiazioni elettromagnetiche che oltrepassano l'atmosfera. Non è pericolosa per la salute e non aggredisce la cute, ma può talvolta provocare fastidiosi bagliori agli occhi.

La luce è molto importante per la regolazione di alcune attività corporee come il ciclo sonno veglia e l'andamento circadiano degli ormoni. È inoltre in grado di stimolare la produzione di serotonina, un importante neurotrasmettitore, responsabile, tra l'altro, del senso di euforia.

Raggi infrarossi

I raggi infrarossi costituiscono circa il 60% delle radiazioni che raggiungono la Terra oltrepassando l'atmosfera. Per gli effetti termici che determinano, vengono riprodotti artificialmente e usati a scopo terapeutico. La loro caratteristica più importante è la trasmissione di calore allo strato superficiale della pelle (strato corneo). Pertanto, un eccessivo assorbimento può danneggiare la pelle per ipertermia e provocare sintomi che vanno dalla vasodilatazione alla disidratazione cutanea.

Raggi UV

I raggi UV sono quelli che raggiungono la Terra in quantità minore (circa il 3%), ma non per questo sono meno importanti, anzi, come vedremo nel prossimo paragrafo possono essere tanto utili al nostro organismo, quanto dannosi.

Gran parte dei raggi UV vengono riflessi dallo strato corneo superficiale e solo una piccola quota arriva negli strati più profondi dell'epidermide. A seconda della lunghezza d'onda, si suddividono in UV-A, UV-B e UV-C.

La loro caratteristica più importante è la lunghezza d'onda che ne determina la profondità di penetrazione cutanea.