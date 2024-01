Raggi Ultravioletti (UV): cosa sono? Effetti sulla pelle

Abbronzatura: effetti del sole sulla pelle La luce solare ha un effetto profondo sulla pelle che può provocare invecchiamento precoce, tumori e una serie di altre condizioni correlate ad un'esposizione eccessiva e senza adeguata protezione. Se da un lato, infatti, il sole è un alleato della salute, dall'altro – se non si osservano le dovute precauzioni – può trasformarsi in un nemico, specialmente per la superficie cutanea. Shutterstock Non proteggere adeguatamente la pelle al sole, infatti, significa aumentare il rischio di incorrere in reazioni fotobiologiche responsabili di effetti dannosi acuti (eritemi, scottature, reazioni di fotosensibilità) e cronici (aumentato rischio di sviluppare tumori della pelle, tra cui il melanoma). I raggi ultravioletti hanno la capacità, inoltre, di generare radicali liberi, responsabili dello stress ossidativo che favorisce l'invecchiamento precoce della pelle e contribuisce ad alterare la melanogenesi, da cui conseguono macchie bianche o brune.

Luce solare: da cosa è costituita? Le radiazioni elettromagnetiche emesse dal sole e capaci di oltrepassare la barriera costituita dall'atmosfera terrestre sono classificate in base alla loro caratteristica lunghezza d'onda. Oltre alla luce visibile (percepita dall'occhio umano, va dal rosso al violetto), si distinguono raggi infrarossi (IR; radiazione invisibile, ma percepibile sotto forma di calore) e ultravioletti (UV). Gli effetti di questi tipi di luce sull'organismo sono variabili, così come diversa è la modalità di assorbimento. Le radiazioni ultraviolette (UVA, UVB e UVC) riescono, per esempio, a raggiungere il derma, producendo un effetto sui tessuti e sul sistema metabolico. Di seguito, le principali caratteristiche di questi tipi di luce saranno brevemente descritte: Luce visibile : rappresenta circa il 37% delle radiazioni elettromagnetiche che oltrepassano l'atmosfera. Non è pericolosa per la salute e non aggredisce la cute, ma può talvolta provocare abbagliamento agli occhi. La luce è molto importante per la regolazione di alcune attività corporee come il ciclo sonno veglia e l'andamento circadiano degli ormoni. Inoltre, in grado di stimolare la produzione di serotonina, un importante neurotrasmettitore, responsabile, tra l'altro, del senso di euforia.

Cosa sono i raggi UV Cosa sono i raggi ultravioletti (UV) in poche parole? La radiazione ultravioletta (UV) è una forma di radiazione non ionizzante emessa dal sole e da fonti artificiali, come i lettini abbronzanti. Sebbene abbia alcuni benefici per le persone, inclusa la creazione di vitamina D, può anche causare rischi per la salute. Caratteristiche delle radiazioni UV I raggi ultravioletti si possono a loro volta classificare in tre gruppi in funzione della lunghezza d'onda che possiedono. Possiamo, pertanto, distinguere: Raggi UV-A , rappresentano circa il 98% dei raggi UV che colpiscono la Terra e possiedono una lunghezza d'onda di 320 - 400 nm. Gli UV-A, hanno effetti ottimi sull'abbronzatura (anche se inferiori agli UV-B) e moderati sul danneggiamento cutaneo. Vista la loro elevata lunghezza d'onda sono tuttavia in grado di penetrare in profondità nel derma distruggendo capillari, collagene ed elastina, provocando eritemi e danneggiando la pelle, anche a lungo termine.

