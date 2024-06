Abbronzatura: come farla durare più a lungo?

Si può far durare di più l'abbronzatura? Far durare più a lungo l'abbronzatura è possibile e richiede semplici accorgimenti nelle routine quotidiane di cura della pelle. Per esempio, è importante curare l'idratazione scegliendo creme doposole idratanti per viso e per il corpo, continuare a esporsi al sole anche solo per brevi periodi di tempo ed evitare i gel doccia troppo aggressivi che la lavano via.

Come restare abbronzati? Fare brevi esposizioni al sole al weekend finché possibile, sfruttando ogni ora a disposizione per fare un bagno di sole.

Continuare ad applicare la consueta protezione solare, con gli stessi SPF.

Evitare docce o bagni troppo caldi.

Evita l'acido glicolico e preferisci prodotti per la skincare contenenti acido ialuronico.

Scegliere prodotti doccia dedicati alle pelli abbronzate, delicati.

Esfoliazione con prodotti più delicati. La buona abbronzatura passa da un elemento fondamentale, ovvero il non scottarsi. Una volta ottenuto il colore desiderato, è fondamentale continuare ad applicare la protezione solare proprio per evitare le scottature, le quali provocano dolore, fastidio, e in generale tendono a desquamare in fretta la pelle, facendole perdere subito l'abbronzatura. Stare a mollo a lungo in acqua, anche della doccia, favorisce la disidratazione cutanea, il primo nemico dell'abbronzatura che rimane a lungo. L'acido glicolico in estate è sconsigliato in quanto, pur avendo proprietà antiacneiche ed essendo capace di contrastare le macchie della pelle, causa una generale sensibilizzazione della pelle ai raggi del sole. Infine, l'esfoliazione rende la pelle lucente, sì, ma rimuove anche le cellule superficiali della pelle e, con esse, parte dell'abbronzatura. Chi desidera una pelle sana e luminosa ma vuole mantenere l'abbronzatura, dovrà scegliere esfolianti più delicati del solito. Optare per esempio per i microgranuli, evitando però di sfregare troppo forte il prodotto.

Come lavarsi per non togliere abbronzatura? Chi desidera lavarsi senza rimuovere l'abbronzatura deve fare attenzione a fare docce brevi e utilizzare acqua non troppo calda. Inoltre, è sempre consigliato l'uso di gel doccia, o docciaschiuma, pensati per una pelle specificamente abbronzata.