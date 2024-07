Abbronzatura a macchie: come evitarla?

Come evitare l'abbronzatura a macchie? Per evitare l'abbronzatura a macchie è importante agire correttamente, in primis scegliendo una buona crema solare ad ampio spettro adatta al proprio fototipo e poi avendo cura di applicarla in modo omogeneo, senza tralasciare nessuna parte, viso compreso. Inoltre, è essenziale evitare di rimanere al sole nelle ore sbagliate e per troppo tempo, prendendosi le giuste pause.

Perché ci si abbronza a macchie? Esposizione al sole nelle ore centrali della giornata, dalle 11.00 alle 16.00;

Esposizione alla luce solare irregolare, con parti del corpo che ricevono più raggi solari di altre;

Utilizzo di prodotti solari non adeguati alla propria pelle;

Esposizione al sole dopo la ceretta (per via dei piccoli traumi cutanei che può causare)

Assunzione di farmaci come antibiotici o cortisone o di terapie ormonali;

Presenza di problemi dermatologici come follicolite o acne. Occorre ricordare che l'abbronzatura non è altro che la reazione della pelle all'esposizione ai raggi solari. Una conseguenza che avviene per proteggere il derma da tutti quei danni che il sole può provocare. La produzione di melanina che si crea nella pelle e che è alla base della sua colorazione più scura, però, può essere disomogenea e subire delle variazioni per via di tutte le cause che abbiamo elencato. Tenete presente che zone come il viso, le braccia o le gambe sono le più soggette all'abbronzatura a macchie: sono più esposte al sole anche durante il giorno e più soggette a possibili micro traumi. Per approfondire: Pelle al Sole: come prepararsi all’abbronzatura

Come abbronzarsi in modo uniforme? Ricordare di mettere la protezione solare anche nelle parti del corpo spesso dimenticate;

Ricordare di riapplicare la crema solare;

Indossare abbigliamento protettivo;

Esporsi al sole negli orari corretti. Per abbronzarsi in modo uniforme, quindi, è importante seguire qualche piccolo accorgimento, utile a prevenire l'abbronzatura a macchie e a garantire alla pelle un colorito sano e uniforme. Primo fra tutti, per esempio, è non dimenticare nessuna zona del corpo. Le più trascurate? Cuoio capelluto, attaccatura dei capelli, orecchie, collo, petto, dorso delle mani, dorso e piante dei piedi e parte posteriore delle ginocchia. Scegliere una crema solare con SPF alto e applicarla ovunque, dunque, garantisce alla pelle una protezione adeguata ed efficace. Ma non è l'unica cosa a cui prestare attenzione: anche la regolarità con cui si applica la protezione solare è importantissima, che dovrebbe essere circa ogni due ore e sempre dopo ogni bagno o doccia. Ma non solo. Anche proteggere il corpo con un abbigliamento adeguato può essere un valido aiuto a prevenire l'abbronzatura a macchie, garantendosi una tintarella uniforme. Per esempio utilizzando un abbigliamento protettivo come dei cappelli a tesa larga, occhiali da sole con protezione UV integrata e abiti che svolgano una funzione di barriera contro i raggi solari, assicurandosi un'abbronzatura più omogenea e uniforme. Infine, attenzione anche al momento della giornata in cui ci si espone al sole, preferendo gli orari in cui lo stesso è meno forte, alla mattina entro le 11.00 e al pomeriggio dopo le 16.00 ed evitando le ore centrali, dalle 11.00 alle 16.00.

Come eliminare l'abbronzatura a macchie? E se siete già "vittime" dell'abbronzatura a macchie? In questo caso, in realtà, il primo consiglio è quello di consultare un dermatologo specie se le macchie sono molto diffuse. Posto che il consulto dovrebbe essere fondamentale, potrebbe essere utile esfoliare la pelle una volta a settimana optando per scrub che includano nella loro formulazione Vitamina C e agenti abrasivi naturali e non chimici (come il sale o la granella di nocciole). Un'altra ottima scelta sono le lozioni e le creme che contengono acido pantotenico, estratti di tè verde e aloe vera, ingredienti in grado di contrastare i radicali liberi e ridurre le chiazze sulla pelle.

Cosa fare se compaiono macchie bianche con l'abbronzatura? Diverso, invece, è il caso in cui sulla pelle abbronzata compaiano delle macchie bianche. Si tratta di chiazze causate dalla mancanza di melanina e che possono dipendere da diversi fattori, per esempio di carattere ereditario ma anche per la presenza di funghi della pelle, patologie dermatologiche autoimmuni (come nel caso della vitiligine) o anche per via dell'invecchiamento della cute. Per questo, in caso di macchie bianche sull'abbronzatura è opportuno rivolgersi subito a un medico che saprà valutare la causa delle stesse e agire di conseguenza con il trattamento più indicato.