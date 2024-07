A cosa serve il siero per ciglia?

Cos'è il siero per ciglia? Il siero per ciglia è un prodotto cosmetico frutto della combinazione di diversi ingredienti che hanno un obiettivo comune: rinforzarle, renderle più resistenti e idratarle. In base ai principi attivi e alle sostanze contenute, il siero può anche infoltire, incurvare o dare volume.

Come funziona il siero per le ciglia? Stimola la crescita;

Nutre il bulbo cigliare;

Rinforza il fusto delle ciglia;

Idrata fusto e radici. Il siero è un trattamento ottimo per volumizzare e rinforzare le ciglia. Il risultato non è immediato, ma è necessaria una certa costanza nell'uso. In circa 3-4 settimane le ciglia avranno un aspetto più sano e pieno grazie agli attivi che agiscono in profondità andando a stimolare l'attività delle radici. Non solo volume: il siero permette inoltre di raddoppiare la lunghezza delle ciglia, sostenendole nella fase di crescita. Fornisce infatti al bulbo cigliare le sostanze di cui ha bisogno, nutrendolo e alimentando il suo ciclo vitale. Tutto questo grazie ai complessi peptidici e ai peptidi, ossia elementi delle proteine che costituiscono la cheratina di cui sono fatte le nostre ciglia. Dunque il siero agisce direttamente sulla struttura cellulare delle ciglia, aumentando forza e volume.

Come usare il siero per le ciglia? Rimuovere ogni traccia di make up;

Passare sugli occhi un detergente delicato;

Risciacquare con acqua tiepida;

Asciugare senza sfregare;

Applicare il siero usando l'apposito scovolino;

Fare movimenti lenti dalla radice delle ciglia alle lunghezze. Per prima cosa è essenziale avere il viso deterso e struccato. Dunque rimuove qualsiasi traccia di make up e asciuga con attenzione la pelle senza sfregare. L'ideale sarebbe applicare il siero la sera, poco prima di andare a dormire. Il pennello ha una forma molto sottile che ricorda quello dell'eyeliner perciò l'applicazione è piuttosto semplice. Utilizza lo scovolino dalla radice alle punte, raggiungendo anche le ciglia più corte e sottili con movimenti lenti e attenti. Usa il siero, poi lascialo in posa per tutta la notte senza risciacquare. Ricordati di essere costante: se utilizzerai il siero per almeno tre-quattro settimane noterai subito ciglia più folte, lunghe e fitte.

Quante volte mettere il siero ciglia? Il siero per le ciglia andrebbe applicato tutte le sere. La costanza infatti è fondamentale per consentire al prodotto di agire al massimo e apportare risultati ben visibili. Parliamo dunque di un cosmetico che non dà una gratificazione istantanea, ma andrebbe inserito all'interno della routine quotidiana. Inoltre se si interrompe l'utilizzo le ciglia torneranno alla condizione iniziale. Va poi segnalato che in alcuni casi il siero potrebbe provocare un leggero prurito sulla rima ciliare. Se è di breve durata si tratta di un effetto collaterale piuttosto comune. In questo caso l'uso andrebbe limitato a due volte a settimana invece di tutti i giorni.

Cosa non mettere con il siero ciglia? Il siero ciglia va applicato sul viso completamente struccato e privo di trucco. Dopo averlo usato non utilizzare nessun prodotto di make up, come correttore, mascara oppure ombretti. Evita inoltre l'uso di creme oleose che potrebbero bloccare l'azione del siero impedendo ai suoi principi attivi di agire in modo corretto.

Quanto crescono le ciglia con il siero? Il siero stimola la crescita delle ciglia partendo dalle radici, rendendole lunghe il doppio o addirittura il triplo. Consente inoltre di aumentarne la resistenza e la forza. Non a caso questo trattamento rappresenta una valida alternativa alla laminazione ciglia o alle extension, ma anche all'uso del mascara.