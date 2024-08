A che età l'invecchiamento accelera e perché?

Gli antiossidanti come il coenzima Q10 , la vitamina C e la vitamina E aiutano a neutralizzare l'azione dei radicali liberi , i principali responsabili dell'invecchiamento precoce e dei danni cellulari.

Cosa fare per rallentare l'invecchiamento della pelle?

Usa la protezione solare;

Elimina il fumo;

Cura l'alimentazione;

Applica una crema con acido ialuronico;

Scegli un detergente delicato.

Per rallentare l'invecchiamento della pelle è essenziale modificare alcune scelte di vita che possono stimolare il rilascio dei radicali liberi, accelerando lo stress ossidativo e, di conseguenza la perdita di densità e volume nella pelle.

Innanzitutto utilizza sempre la protezione solare. L'esposizione prolungata al sole infatti provoca un processo chiamato fotoinvecchiamento.

Quando ti esponi ai raggi UV – sia d'estate che d'inverno – la pelle subisce un trauma che può provocare non solo pigmentazione irregolare e scottature, ma anche una accelerazione dell'invecchiamento cutaneo.

Per ridurre gli effetti del sole inserisci nella tua routine di bellezza l'uso di una protezione adeguata. Anche l'alimentazione è un elemento chiave che può causare stress ossidativo. Per mantenersi sana infatti la pelle ha bisogno di un'idratazione che parta dall'interno.

Inserisci nella tua dieta frutta e verdura fresca ricca di micronutrienti e antiossidanti. Queste molecole hanno la capacità di contrastare l'azione dei radicali liberi. Ricordati di ridurre il fumo: le sigarette contengono nicotina e sostanze chimiche che provocano l'invecchiamento cutaneo.

Infine utilizza i prodotti giusti per fornire la giusta idratazione alla pelle. Usa un detergente delicato per rimuovere lo sporco e il trucco, e applica una crema a base di acido ialuronico per idratare in profondità e nutrire la struttura.