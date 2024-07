Perché usare uno spray per il viso in estate? La pelle ha bisogno di essere idratata e nutrita a fondo, in estate ancora di più. Per questo, utilizzare uno spray per il viso (anche noto come face mist) è importante. Un alleato beauty utile a idratare, rivitalizzare e rinfrescare la pelle, aiutandola ad affrontare il caldo tipico stagionale e le conseguenze che l'esposizione solare ha sulla cute.

A cosa serve lo spray per il viso? Idratare la cute ed evitare che si secchi;

Nutrire la pelle in profondità;

Rivitalizzare la pelle del viso;

Rinfrescare e lenire la cute, aiutandola a combattere i danni del sole;

Prevenire l'invecchiamento cutaneo. Lo spray per il viso è un prodotto utilissimo per il benessere della pelle. Un vero e proprio alleato di bellezza che aiuta la cute a rimanere idratata durante il giorno e a trattenere l'acqua (poiché ricco di ingredienti che trattengono l'umidità) nonostante l'esposizione della stessa ad egenti che possono seccarla e disidratarla, come il sole, l'aria condizionata, ecc. Un prodotto che, grazie agli ingredienti attivi di cui è composto, agisce anche a nutrimento della cute, riequilibrandola e rivitalizzandone i tessuti. Ma che risulta ottimale anche per rinfrescare la pelle esposta al sole o che si scalda per via delle alte temperature, impedendole di usare le sue riserve disidratandosi. Tutti aspetti che, quindi, prevengono l'invecchiamento cutaneo e preservano le naturale bellezze della cute stessa. Ma non solo. Gli spray per il viso, infatti, possono essere di varie tipologie, poiché sono composti da circa il 30% di d'acqua e per il 70% da principi attivi specifici, agendo in modo mirato sulla pelle. Per le cuti miste o grasse, per esempio, gli spray viso possono regolare la produzione di sebo e purificare la cute, mentre sulle pelli sensibili intervengono con un'azione lenitiva mirata.

Si può usare lo spray per il viso al posto della crema idratante? Nonostante il forte potere idratante degli spray per il viso, questi non possono essere intesi come sostituti della crema idratante viso. E il motivo è che la crema svolge anche un'importantissima funzione di nutrimento per la cute, agendo in profondità e a lento rilascio. Lo spray viso, quindi, è un tassello in più da inserire nella propria skincare contro il caldo e un ottimo modo per donare alla pelle un plus di freschezza e vitalità. Per approfondire: Beauty routine viso in estate: come proteggersi dal sole?

Come si usa lo spray per il viso? Vaporizzare lo spray viso sulla pelle;

Lasciare assorbire per qualche minuto. Utilizzare lo spray per il viso è facilissimo, a prescindere dalla sua formulazione. Per farlo è sufficiente vaporizzare il prodotto direttamente sulla pelle, avendo cura di tenere il getto a dieci centimetri di distanza dal volto e spruzzandolo a occhi chiusi. Una volta fatto dovrete lasciare agire lo spray per qualche minuto, per permette alla pelle di assorbirlo a fondo.

Quando usarlo? Durante la skincare al posto del tonico;

Per fissare il makeup una volta terminato;

Come sollievo per la pelle durante il giorno;

Come rinfrescante pre applicazione della crema solare; Un prodotto che si può utilizzare ovunque, anche in base alla sua formulazione. Gli spray per il viso, infatti, si possono applicare durante la skincare quotidiana, sia al mattino che alla sera, al posto del tonico e come step della vostra beauty routine. Ma possono anche essere applicati più volte nel corso della giornata, anche ogni due o tre ore. Sia come fissante del proprio makeup che come acque rivitalizzanti e rinfrescanti contro il caldo. Un aiuto utile a donare sollievo alla pelle, mantenendola ben idratata, alleviando eventuali rossori dovuti al caldo e agendo come riequilibrante del PH della cute. Un prodotto da tenere sempre a portata di mano e che si può usare in ufficio, in spiaggia prima di applicare la protezione solare (mantenendo liberi i pori della pelle), in montagna e ovunque voi siate, ogni volta che se ne senta il bisogno. E andando a donare un plus di idratazione e freschezza alla pelle. Per approfondire: Skincare estiva: quali sono gli attivi da evitare?