Smagliature: cosa sono Le smagliature rappresentano un disturbo diffusissimo a tutte le età. Si stima addirittura che siano presenti in circa otto donne su dieci. È la patologia cutanea più diffusa al mondo, che colpisce miliardi di persone indipendentemente da sesso, etnia e fototipo cutaneo. In alcuni casi queste "striature" della pelle sono poche e non invasive a livello estetico. Ci sono casi, invece, in cui le smagliature diventano un problema importante.

Si tratta di lesioni cutanee assimilabili alle cicatrici. Morfologicamente hanno forma lineare ed allungata e possono variare di colore, dimensione e profondità. Ho chiesto la consulenza del professor Maurizio Busoni, Ricercatore, Docente presso il Master di Medicina Estetica dell'Università di Camerino e dell'Università di Barcellona e ideatore di Biodermogenesi®, una metodica che permette di migliorare sensibilmente l'aspetto estetico della smagliatura, di cui ne soffre tutto il mondo ormai. Se fino a poche decine di anni fa, infatti, sembrava che la popolazione asiatica dei Paesi affacciati sul Pacifico fosse meno soggetta a tale alterazione, oggi sappiamo che questa differenza non è più significativa. Molti ricercatori ritengono che la smagliatura sia anche la conseguenza del cibo spazzatura e del cibo industrializzato che sta sostituendo progressivamente l'alimentazione naturale. I paesi asiatici sembrano confermare questa ipotesi in quanto la progressione dell'incidenza delle smagliature è avvenuta in parallelo con il cambio dell'alimentazione.

Le 3 fasi delle smagliature La smagliatura attraversa tre fasi distinte: Infiammatoria: le smagliature si presentano con un colorito tendente al rosso intenso e rilevate. Possono dare una sensazione di prurito. Queste strie sono definite "striae rubrae" per via del loro colore dovuto all'aumentato afflusso sanguigno conseguenza dello stato infiammatorio. Cicatriziale iniziale: la smagliatura è caratterizzata da un'area di atrofia, ovvero di svuotamento della stria, che inizia nella sua parte centrale e che progressivamente si estende verso le estremità. Il colore della lesione schiarisce sino a divenire rosa pallido. Cicatriziale definitiva: le smagliature hanno terminato la loro trasformazione, si presentano svuotate, ricoperte da un sottile strato di epidermide e da uno strato corneo eccessivo che ne impedisce la corretta traspirazione. Le smagliature non si abbronzano. Si presentano molto chiare e madreperlacee.

La prevenzione Non ci sono prove scientifiche che dimostrino cure o metodiche efficaci per prevenire le smagliature. È bene sapere, però, che la cura della pelle dall'interno e dall'esterno è utile anche nelle smagliature. Sana alimentazione variata e completa con cibi preferibilmente naturali, evitando quelli processati e ultra-processati. Dieta ricca di frutta e verdura, con il corretto apporto di vitamine e sali minerali è indispensabili per la pelle. E poi cercare di mantenere il giusto peso corporeo. Non per ultima l'idratazione, sia dall'interno che dall'esterno. Bere regolarmente acqua e idratare la pelle con massaggi con creme e oli idratanti e nutrienti che contribuiscono a mantenere l'elasticità della pelle e possono essere utili nel contrastare la formazione più grave di smagliature. Si tratta di aiuti, non di soluzioni certe. La cura della pelle, però, in particolare dell'addome e del seno durante la gravidanza è importantissima, quando il corpo vive un cambiamento importante. Per approfondire: Come togliere le Smagliature? Trattamento, cosmetici e rimedi