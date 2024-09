Perché il latte d'asina fa bene alla pelle? Il latte d'asina è un potente alleato per la cura e la bellezza della pelle e il merito sta soprattutto nelle proteine di cui si compone, in particolare, lisozima, arginina e serina. Un ingrediente particolarmente indicato nella cosmesi anti age poiché aiuta a stimolare la formazione di collagene, ovvero la fibra elastica principale da cui dipende il tono della nostra pelle. Per approfondire: Integratori di collagene: quale il migliore?

Cos’è il latte d’asina? Il latte d'asina è il prodotto dalle ghiandole mammarie della femmina dell'asino. Un liquido che ha caratteristiche molto simili a quelle del latte materno umano e che, proprio per questa ragione, in passato (ma anche oggi) veniva utilizzato come sostituto nell'allattamento quando questo non era sufficiente a dare nutrimento al neonato o quando la madre era impossibilitata ad allattare al seno.

Quali sono le proprietà del latte d’asina sulla pelle? Emolliente;

Rassodante;

Rigenerante;

Lenitivo;

Nutriente. Un prodotto largamente utilizzato e dalle molteplici proprietà, sia a livello alimentare che cosmetico. Il latte d'asina, infatti, è un prodotto noto fin dall'antichità e che veniva usato come ingrediente base nei trattamenti della pelle. Ne facevano largo uso personalità come Poppea, la moglie di Nerone, Paolina Bonaparte, sorella minore dell'imperatore francese Napoleone Bonaparte, e Cleopatra, che si dice facesse un bagno nel latte d'asina quotidianamente, garantendosi una pelle morbidissima e nutrita grazie alle sostanze e proprietà dello stesso. Tra le più importante a livello cosmetico, risulta particolarmente efficace a livello emolliente, rassodante, rigenerante e nutriente. Ma è anche un prodotto delicato e che aiuta le pelli con problemi di acne, eczemi e psoriasi oltre a svolgere un'azione lenitiva sulle pelle atopica o soggetta ad arrossamenti.

Cosa si fa con latte di asina? Saponi e detergenti a base di latte d'asina;

Creme viso;

Creme e lozioni corpo;

Creme per le mani;

Stick per le labbra;

Prodotti per la cura dei capelli (shampoo, balsami, ecc.). Date le sue proprietà, il latte d'asina viene utilizzato nella composizione di diversi prodotti cosmetici per la cura della pelle. Dalle saponette per il viso e per il corpo ai latti detergenti, dalle creme e lozioni per il viso a quelle per le mani e fino alle classiche creme corpo. Ma è anche un ingrediente che si può trovare in formato stick, un balsamo labbra dalla proprietà super nutritive ed emollienti. E fino ai prodotti dedicati alla cura dei capelli, come shampoo e balsami, in cui il latte d'asina agisce grazie alle sue proprietà nutritive, protettive della cute e del cuoio capelluto e riparatrici.

A cosa serve il sapone al latte d’asina? Nutrire e idratare la pelle secca o matura;

Lenire le cuti che soffrono di dermatite;

Detergere le pelli particolarmente sensibili o delicate. Tra i prodotti più efficaci e utilizzati a base di latte d'asina, i saponi o detergenti viso e corpo possiedono delle altissime proprietà cosmetiche. E questo anche grazie alla grande concentrazione di vitamina C, A e vitamina E nel latte stesso. L'utilizzo di un sapone al latte d'asina, infatti, è particolarmente adatto e indicato per pendersi cura delle pelli secche o aride, aggiungendo un plus di idratazione e nutrimento. Ma anche per le cuti mature e che necessitano di attenzioni più mirate e di un aiuto contro i segni del tempo dovuti alla perdita di elasticità delle pelle stessa. In più, grazie alle sue proprietà lenitive ed emollienti, il sapone al latte d'asina risulta essere indicato e particolarmente efficace anche sulle pelli che soffrono di dermatiti, agendo per riequilibrale e per alleviarne i sintomi. Così come è un ottimo prodotto per chi ha la pelle particolarmente delicata o sensibile e che necessita di attenzioni più "gentili". Per approfondire: Pelle matura sottile: come rinforzarla?