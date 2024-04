Lo yoga facciale è un alleato antiage che da una parte non richiede particolari sforzi perché gli esercizi sono tutto fuorché fastidiosi o difficili, ma dall'altra parte richiede molta costanza . Oggi vi suggeriremo ben 10 esercizi, ognuno pensato per una specifica parte del nostro volto. Prima di scendere nel dettaglio, però, vi invitiamo a seguire il canale WhatsApp di Mypersonaltrainer per rimanere aggiornate su tutte le novità di bellezza, cosmesi, estetica e benessere.

I benefici dello yoga sono tanti, anzi, tantissimi. Questa pratica antica è in grado di connettere mente e fisico e punta a rinnovare il nostro benessere in modo equilibrato e consapevole. Non tutte, però, sanno che esiste anche lo yoga facciale , un insieme di esercizi, movimenti e gesti che, sfruttando i principi di armonia e rilassamento, aiutano a restare giovani e a combattere i segni del tempo.

È perfetto sia per coloro che iniziano a veder comparire le prime linee sottili sia per coloro che, in seguito a una gravidanza, a uno scompenso ormonale o a un repentino cambio di peso, ha bisogno di tonificare e far risplendere il suo viso. Gli esercizi possono essere accompagnati anche a tecniche di respirazione (pranayama) e rilassamento, completando l'esperienza.

Ma cos'è precisamente lo yoga facciale? Si tratta di una costola dello yoga vero e proprio, disciplina originaria dell'India. Per chi non lo sapesse, la parla yoga deriva dal sancrito e significa " connessione ", cosa che riflette esattamente l'obiettivo della pratica: creare una stretta unione fra corpo, mente e spirito.

Di conseguenza, per vivere questo appuntamento nel modo migliore e sentire davvero tutti i benefici anche a livello mentale, è bene optare per la sera. Oltre a schierare tutti i prodotti per la vostra beauty routine serale, vi consigliamo di dotarvi di un dispositivo che possa permettervi di riprodurre della musica rilassante o da meditazione: ricordatevelo, questo è un momento tutto per voi.

Per quanto riguarda il momento migliore della giornata in cui fare gli esercizi di yoga facciale, tutto dipende dal tempo che avete a disposizione. In generale, questi esercizi andrebbero fatti insieme alla skincare , dunque al mattino o alla sera. Capita però che al mattino si vada veramente di corsa, per un impegno o per un altro.

Come vi abbiamo già accennato tutti gli esercizi dello yoga facciale, in realtà, sono abbastanza semplici. Infatti, se le posture dello yoga "originale" richiedono l'attivazione di muscoli spesso fermi da lungo tempo, i muscoli del volto tendono sempre a essere in movimento per via di espressioni, micro espressioni e per via della respirazione e della masticazione. Di sicuro, comunque, i più agevoli da eseguire sono quelli che interessano:

A questo punto, schiacciate le labbra contro la lingua . La pressione deve essere delicata ma decisa, in modo tale da avvertire la tensione. Questa posizione deve essere mantenuta per circa 30 secondi e ci si deve assicurare che le labbra rimangano ben contratte attorno alla lingua. Passati i 30 secondi, espirate, inspirate e ripetete nuovamente (per un totale di circa 3 volte).

Andiamo adesso alle labbra. Questa parte del corpo cambia molto con l'età e tende ad assottigliarsi , di conseguenza è davvero necessario fare degli esercizi che possano aiutarle a rimanere giovani e voluminose. Anche in questo caso, l'esercizio è davvero semplice: per prima cosa, aprite le labbra in modo rilassato e poi posizionate la lingua al centro delle labbra.

Per quanto riguarda lo svolgimento dell'esercizio, eccoci: mandiamo prima la testa verso l'alto e, contestualmente, spostiamo la lingua sempre verso l'alto, andando a toccare il palato con la punta. Teniamo questa posizione per 5 secondi, respirando in maniera consapevole. Dopodiché, ritorniamo alla nostra posizione naturale, riabbassando la lingua. Ripetiamo per 8 volte.

Quando si parla di estetica del viso e della testa non si può che fare riferimento a lui, il temutissimo doppio mento. Questo inestetismo non è altro che un eccesso di grasso che, accumulandosi, attenua o fa scomparire quello che l'angolo normale tra collo e mandibola. Lo yoga facciale serve proprio a mettere in movimento quest'area e a ridurre lo strato di adipe.

Esercizi di yoga facciale per le palpebre

Passiamo ora alle palpebre, suggerendovi un esercizio per cui facciamo scendere in campo una vera esperta di wellness, ovvero Jill Cooper. L'esercizio di yoga facciale per le palpebre si divide in due momenti: il primo prevede l'apertura degli occhi (occorre quasi strabuzzarli) per poi battere le palpebre, il tutto per circa 10-15 volte.

Il secondo consiste nel tenere ferma la fronte, aprire nuovamente gli occhi nel modo più ampio possibile e poi guardare il basso, per poi procedere nuovamente a chiuderli. Nel chiuderli occorrerà non sforzare le palpebre e non serrarle e, contestualmente, cercare di non aggrottare la fronte.

Per approfondire: