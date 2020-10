Introduzione Il business delle barrette dietetiche è in costante crescita. Questa particolare categoria di alimenti, una volta acquistabile solo in farmacie ed erboristerie, è ormai presente anche nei supermercati e, naturalmente, anche online. Shutterstock Il successo delle barrette dietetiche è riconducibile a due importanti caratteristiche: La praticità, dal momento che si possono consumare ovunque in qualsiasi momento senza bisogno di dover preparare il pasto o lo spuntino la sera precedente. Facilmente trasportabili in borsa o in auto, le barrette sono senza dubbio più pratiche dei surgelati ed ancora più veloci dei fast food.

L'aggettivo dietetiche che per molti è sinonimo di dimagrimento. Nell'immaginario comune le barrette sono infatti alimenti molto più salutari degli snack tradizionali, sia sotto un profilo quantitativo che qualitativo. Entrambi questi aspetti si sposano perfettamente con le esigenze della moderna società, in cui è molto importante l'aspetto fisico. I ritmi frenetici imposti dallo stile di vita attuale inoltre tendono a rubare il tempo anche per i gesti più semplici, come il mangiare. Tutto ciò spiega la crescente diffusione di questi alimenti che si associa ad un vero e proprio business del settore in cui le vendite ed i guadagni vengono prima della salute del consumatore. Parallelamente, la produzione di barrette dietetiche è passata da un ambito esclusivamente farmaceutico, ad un mercato in cui trovano spazio sia le sempre più diffuse ditte di integratori, sia le le stesse società da sempre produttrici di snack ipercalorici. Oggi è possibile scegliere tra numerose tipologie di barrette con gusti e caratteristiche completamente differenti, per il consumatore medio non è però così semplice orientarsi nell'acquisto dei prodotti migliori.

Barrette Sostitutive del Pasto Si tratta di barrette di dimensione superiore alla media il cui peso peso varia generalmente dai 45 ai 120 grammi per porzione. Vengono utilizzate per sostituire un pasto completo e per questo motivo contengono o dovrebbero contenere tutti i vari nutrienti (carboidrati, proteine, grassi, minerali e vitamine) nelle giuste proporzioni. Anche la presenza di fibre è molto importante, poiché conferisce all'alimento un maggior potere saziante. Queste barrette sono molto utili per chi vuole rispettare il vincolo calorico imposto dalla dieta. La loro praticità di utilizzo associata ad un contenuto calorico fisso può renderle un sostituto del ristorante o della mensa aziendale. Mangiando fuori casa si corre infatti il rischio di incappare in alimenti ipercalorici preparati utilizzando condimenti in grado di migliorarne l'appetibilità (burro, panna, oli ecc.).