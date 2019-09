Definita in ambito nutrizionale come "condizione fisiologica speciale", è una fase molto delicata durante la quale è indispensabile adottare un atteggiamento di cautela generale per proteggere il nascituro e che, al tempo stesso, non deve trascurare le necessità e il benessere psicofisico della madre. Tale affermazione può sembrare banale ma, poiché non è sempre ben chiaro cosa possa far bene o far male, le raccomandazioni a riguardo sono spesso generiche od oggetto di interpretazione.

Non per nulla, quello dell'attività fisica in gravidanza è un argomento piuttosto delicato, complesso e abbastanza dibattuto tra i professionisti del settore – soprattutto medici ginecologi. Ciò dipende, oltre che dal punto di vista maturato grazie all'esperienza lavorativa, anche dall'estrema variabilità intra ed interindividuale. Ogni madre è a sé, ogni bambino è a sé e, di conseguenza, ogni gestazione è a sé.

In questo articolo cercheremo di capire meglio cosa può definirsi consigliabile, si potrebbe fare e cosa invece sarebbe meglio evitare.