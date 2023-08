Rinite allergica: cos'è, chi colpisce, come prevenirla e quali farmaci usare

Cos'è la rinite allergica e quanto è diffusa La rinite allergica è una patologia di frequente riscontro, che consiste nell'infiammazione della mucosa nasale provocata dall'esposizione a determinate sostanze. La rinite allergica è causata da una reazione antigene-anticorpo, nel corso della quale mediatori flogistici causano una vasodilatazione. Nei soli Stati Uniti, gli individui che soffrono di rinite allergica sono oltre 50 milioni, cifre che la rendono la più comune patologia cronica dell'adulto e del bambino. La prevalenza - cioè la frequenza totale della popolazione mondiale affetta da rinite allergica - è superiore al 10%. Queste stime, comunque, sono probabilmente sottostimate, poiché i sintomi vengono sottovalutati sia dal soggetto che ne è affetto che dal medico stesso. Shutterstock

Chi si ammala di più di rinite allergica? Tra i fattori di rischio certi, si riconoscono l'inquinamento ambientale, la presenza di casi di allergie nella storia familiare, l'asma, l'esposizione precoce agli allergeni domestici (per esempio acari e forfora di animali), lo svezzamento precoce ed il riscontro di elevati valori di immunoglobuline IgE nel sangue. A rischio sono soprattutto i soggetti che: vivono in aree molto inquinate

presentano familiarità per allergia

sono nati durante la stagione pollinica.

Come si cura la rinite allergica? Le misure di controllo della patologia si basano sull'allontanamento dall'allergene, per quanto questo obiettivo non sia semplice da raggiungere, e sul trattamento farmacologico mirato a limitare l'attività dell'istamina, mediatore dell'infiammazione che sta alla base del processo. Per questo, nella rinite allergica lieve-moderata, intermittente e persistente, gli antistaminici di ultima generazione rappresentano la prima opzione terapeutica. Negli ultimi tempi si è approfondita la cronobiologia della rinite, ovvero la ricerca sull'incidenza dei sintomi nell'arco delle 24 ore. Diversi studi clinici dimostrano che la sintomatologia legata alla rinite allergica tende a concentrarsi nelle prime ore della giornata, seguendo un ritmo circadiano ben definito. Queste osservazioni hanno portato a considerare con maggior attenzione l'approccio terapeutico alla patologia, con la messa a punto di strategie di cura che privilegiano il controllo della rinite allergica proprio nelle ore antimeridiane. In particolare, nell'adulto si è visto che farmaci con un'emivita prolungata, come il principio attivo desloratadina, consentono - pur con un'unica somministrazione giornaliera - di controllare efficacemente la sintomatologia legata a ostruzione nasale, starnuti ripetuti e lacrimazione. L'obiettivo viene raggiunto con un soddisfacente profilo di sicurezza, visto che gli antistaminici di nuova generazione non inducono quegli effetti indesiderati - in prima linea sonnolenza e aumento dell'appetito - che spesso penalizzavano i "vecchi" antistaminici.

Sintomi e classificazione della rinite allergica Classificazione della rinite allergica La rinite allergica viene oggi suddivisa in intermittente, persistente, lieve e moderata-severa. Questi termini stanno progressivamente sostituendo le vecchie definizioni di rinite allergica stagionale e perenne.

In particolare: rinite allergica intermittente : sintomi presenti per meno di quattro giorni a settimana o meno di quattro settimane l'anno;

: sintomi presenti per meno di quattro giorni a settimana o meno di quattro settimane l'anno; rinite allergica persistente : sintomi presenti per più di quattro giorni a settimana e per più di quattro settimane l'anno;

: sintomi presenti per più di quattro giorni a settimana e per più di quattro settimane l'anno; rinite allergica lieve : assenza di disturbi collegati, come problemi del sonno e interferenza con la vita scolastica, professionale e con le attività quotidiane;

: assenza di disturbi collegati, come problemi del sonno e interferenza con la vita scolastica, professionale e con le attività quotidiane; rinite allergica moderata-severa: disturbi del sonno e/o interferenza con la vita quotidiana. Sintomi della rinite allergica Sul fronte clinico, la rinite allergica si può presentare con sintomatologia di intensità e durata differenti. In genere, si predilige la suddivisione dei pazienti in blocker (ai quali si tappa spesso il naso) e sneezer and runner (coloro che starnutiscono molto e a cui cola spesso il naso), in base ai sintomi predominanti: nei blocker sono presenti quasi esclusivamente ostruzione nasale, catarro e solo occasionalmente starnuti.

negli sneezer and runner sono presenti sintomi più facilmente collegabili alla rinite allergica, come starnuti, rinorrea, prurito e ostruzione nasale, cui spesso si associa congiuntivite.

Cosa succede se trascuriamo la rinite allergica? La rinite allergica è spesso sottovalutata, ma in realtà può gravemente peggiorare la qualità di vita dei pazienti; tale peggioramento è addirittura paragonabile a quello indotto dall'asma e da altre malattie croniche, motivo per cui la rinite allergica dev'essere trattata adeguatamente. Durante l'esposizione ai pollini, i pazienti affetti da rinite presentano uno scadimento della qualità di vita, non solamente per i classici sintomi nasali, ma anche per la comparsa di cefalea, stanchezza, irritabilità e difficoltà alla concentrazione; si registra inoltre un peggioramento della qualità del sonno, che è cruciale per la salute fisica e mentale. Il sonno dipende anche da una buona funzione nasale; pertanto, durante l'esposizione allergica l'ostruzione nasale altera il sonno dei pazienti, con una conseguente riduzione della capacità di concentrazione durante il giorno e sonnolenza. Numerosi studi hanno dimostrato un peggioramento della sonnolenza diurna, della qualità di vita e della qualità del sonno nei rinitici durante l'esposizione allergica. Tali alterazioni sono legate alla gravità della rinite, visto che l'80% dei soggetti affetti da una rinite moderata-severa riferiscono uno scadimento della loro qualità di vita, rispetto al 40% della rinite lieve. I soggetti con importanti sintomi sono anche coloro che presentano maggiori giorni di assenteismo dal lavoro e riduzione del loro rendimento lavorativo. Il problema è particolarmente evidente in età pediatrica, quando i sintomi della rinite non controllata causano irritabilità, difficoltà di concentrazione ed un'evidente riduzione del rendimento scolastico.