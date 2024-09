Catarro: cos'è? Cause e quando il colore è preoccupante?

Qual è la differenza tra muco e catarro? Il catarro, o più correttamente espettorato, è il secreto patologico delle ghiandole presenti nelle mucose respiratorie. In condizioni normali, questo liquido vischioso - chiamato muco - è prodotto in quantità variabili dai 20 ai 100 ml/die, necessarie per umidificare il tratto respiratorio e catturare pulviscoli e microrganismi. Cause di catarro L'aumentata produzione di muco è sintomo comune a varie malattie del tratto respiratorio: alcune banali come il classico raffreddore, altre un po' meno, come la bronchite cronica o la tubercolosi. Il muco prodotto sotto stimolo infiammatorio prende il nome di catarro, perché più abbondante rispetto alla norma (fino a 400-500 ml/die), ma anche perché diverso nella sua composizione, che lo rende più denso e appicicoso. Conseguenze Dal momento che l'abnorme produzione di catarro rappresenta un ostacolo alla circolazione di aria nelle vie aeree, il corpo tenta di espellerne l'eccesso tramite i movimenti involontari delle ciglia ed i colpi di tosse (espettorazione), da cui il termine espettorato. Esame dell'espettorato L'analisi del catarro, sottoposto ad esame chimico-fisico e batteriologico è in grado di fornire importanti indicazioni sulla natura dell'affezione respiratoria. La semplice osservazione delle sue caratteristiche macroscopiche (odore, colore, consistenza) fornisce al medico elementi utili per un inquadramento generale della malattia.

Catarro bianco e schiumoso Un catarro liquido, schiumoso e biancastro è costituito in prevalenza da muco, segno di un'irritazione bronchiale aspecifica, non sostenuta o comunque solo in parte, da patogeni. E' tipico dei fumatori, delle allergie, ma anche degli asmatici e dei soggetti affetti da BPCO (in queste ultime due categorie di pazienti può essere particolarmente denso).

Catarro giallognolo Un catarro vischioso e giallognolo-verdastro è causato da un infezione del naso e/o delle vie respiratorie; più denso, risulta di difficile espettorazione e si caratterizza per la presenza di materiale purulento (pus), ricco cioè di leucociti; è tipico delle infezioni batteriche (quando verdastro degli anaerobi).

Catarro verde Un catarro verde è indice di un ristagno prolungato di muco purulento nei bronchi, che oltre al tipico colorito acquista anche un odore fetido (espettorato gangrenoso). E' tipico degli ascessi e delle gangrene polmonari, o delle bronchiectasie causate da infezioni batteriche ripetute.

Catarro a gelatina di ribes Il catarro a gelatina di ribes è tipico della polmonite da Klebsiella Pneumoniae.

Catarro nerastro Un catarro nerastro è tipico dell'antracosi, una malattia professionale - oggi rara - causata dall'inalazione prolungata di particelle di polvere di carbone.

Catarro e tosse Un'altra caratteristica utile ai fini diagnostici è il modo con cui l'eccesso di catarro viene eliminato; di norma, infatti, esso viene espulso senza tosse quando proviene dal naso o dalla faringe, e tramite colpi di tosse (espettorato o escreato) quando viene prodotto e accumulato a livello bronchiale.