Asintomatico: Cosa Significa? Quali Sono le Conseguenze?

Le infezioni quasi o completamente asintomatiche sono anche chiamate infezioni subcliniche . Altre malattie - come quelle di pertinenza psichiatrica - possono essere considerate subcliniche se presentano alcuni, ma non tutti i sintomi richiesti per formulare una diagnosi clinica.

In medicina, si considera asintomatico un paziente portatore di una malattia o di un'infezione, che non presenta sintomi solitamente associati a tali condizioni.

Trattare una malattia che non ha ancora mostrato alcun sintomo può fare la differenza per la salute nel lungo termine o addirittura per la sopravvivenza. Ad esempio, i controlli routinari della pressione sanguigna e della glicemia possono rilevare problemi, come l' ipertensione e il diabete , prima che provochino sintomi evidenti.

Alcune persone possono rimanere asintomatiche per un periodo di tempo prolungato, come nel caso di alcune forme di tumore che evolvono lentamente senza produrre sintomi, fino a quando non iniziano ad influenzare una funzione del corpo.

Attenzione! Se si è affetti da una malattia contagiosa , come l' influenza o il comune raffreddore , e non si manifesta alcun sintomo, è possibile comunque diffondere l'infezione ad altre persone.

Un' infezione asintomatica è indicativa dell'esposizione ad un patogeno ( batterio , virus, fungo o parassita), che non ha ancora prodotto alcun sintomo (come febbre o tosse ). In alcuni casi, ciò significa che il sistema immunitario sta contrastando efficacemente l'agente infettivo dopo il suo ingresso nell'organismo e chi ne è affetto potrebbe non venirne mai a conoscenza; altre volte, possono insorgere i sintomi della malattia infettiva dopo una fase asintomatica. A seconda dell'agente patogeno, la trasmissione dell'infezione ad altre persone è possibile anche se non si presentano sintomi.

Una condizione asintomatica può riferirsi ad una qualsiasi di una serie di situazioni diverse. Spesso, è difficile sapere se una condizione asintomatica progredirà. La decisione dell'opportunità d'impostare un iter diagnostico e/o un protocollo terapeutico dovrebbe tenere in considerazione non solo il risultato, ma anche le sue implicazioni mediche, i trattamenti disponibili e la salute generale del paziente.

Gli esami di screening sono indagini diagnostiche condotte a tappeto, su una fascia più o meno ampia della popolazione, allo scopo di individuare una malattia (o i suoi precursori, cioè quelle anomalie indicative dell'esordio o dello sviluppo della patologia) prima che si manifesti con sintomi evidenti. Ricorrendo ai test di screening, non solo è possibile identificare precocemente i segnali prodromici indicativi della malattia, ma è offerta anche la possibilità di trattarle e risolverle in maniera adeguata prima che il quadro clinico degeneri.

Le condizioni asintomatiche non possono essere scoperte fino a quando il paziente non si sottopone ad esami medici (come analisi di laboratorio o imaging). In particolare, la definizione di tale stato è possibile attraverso il riscontro di segni clinici che il medico può rilevare durante una visita, nell'ambito di test di screening e/o con l'interpretazione di reperti laboratoristici.

Asintomatico vs Presintomatico

Differenza tra Presintomatici e Asintomatici

È importante capire la differenza tra questi due termini medici:

ASINTOMATICO significa che non ci sono sintomi per tutta la durata della malattia ;

significa che non ci sono sintomi ; PRESINTOMATICO significa che c'è un periodo iniziale senza manifestazioni evidenti, ma i sintomi della malattia si svilupperanno in seguito.

Ad esempio, sia l'influenza, che il raffreddore sono più contagiosi nel corso del periodo di incubazione, cioè il lasso di tempo che intercorre tra il momento del contagio (ingresso dell'agente infettivo nell'organismo) e lo sviluppo dei sintomi che caratterizzano le malattie. Ciò significa che entro i primi due-quattro giorni (in media, 36-48 ore per l'influenza, 24-72 ore per il raffreddore) dopo l'esposizione a ciascun virus, il raffreddore e l'influenza possono essere trasmesse anche da persone presintomatiche, apparentemente sane, che non presentava ancora nessun sintomo.

Occorre sottolineare ancora una volta che gli individui asintomatici - cioè che vengono infettati dal virus, ma non sviluppano mai sintomi evidenti - possono trasmettere l'influenza.

COVID-19: cosa implica l’essere Asintomatici Positivi?

La pandemia di nuovo Coronavirus ha portato ad una maggiore comprensione di questi termini: esiste la possibilità che le persone infettate dal virus, ma senza alcun sintomo, possano trasmettere l'infezione.

In altre parole, chi è positivo al SARS-Cov 2 può contagiare gli altri anche senza ammalarsi (casi asintomatici) o sviluppando solo in seguito la malattia (casi presintomatici).

A luglio 2020, i Centri statunitensi per il Controllo e la Prevenzione Delle Malattie (CDC) hanno stimato che circa il 40% delle trasmissioni di COVID-19 si verifica quando le persone sono ancora presintomatiche.

Inoltre, fino al 45% delle infezioni da COVID-19 può essere asintomatico, poiché i sintomi potrebbero semplicemente non svilupparsi mai per alcune persone; il tasso effettivo di trasmissioni asintomatiche di COVID-19 non è ancora noto, secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS).

Per questo motivo, è molto importante seguire le raccomandazioni indicate per il contenimento della diffusione SARS-CoV-2 e adottare le misure di sicurezza per la prevenzione di COVID-19, tra cui ricordiamo: corretta igiene delle mani, uso della mascherina, distanziamento sociale e divieti di assembramento.

Coronavirus: come si fa a scoprire di essere Asintomatici?

L'unico modo per capire se si è positivi è sottoporsi al tampone rinofaringeo, esame che fornisce conferma eziologica di COVID-19 tramite l'identificazione del materiale genetico virale (RNA) dal materiale prelavato da naso e gola (test molecolare COVID-19).

Al fine di intercettare puntualmente eventuali soggetti asintomatici, sono utili anche i test sierologici per la ricerca degli anticorpi anti SARS-CoV-2 condotti a tappeto sulla popolazione. In funzione delle conoscenze ad oggi disponibili, ricordiamo che la finalità di questi esami non è diagnostica, ma epidemiologica: per le tempistiche utili al rilevamento delle IgG e delle IgM nelle persone infettate dal nuovo Coronavirus, prima che i sintomi si manifestino, i test sierologici hanno qualche limite.

In caso di COVID-19, gli anticorpi indicativi di una "memoria immunologica" (IgG) iniziano a essere identificabili a partire dalla fine della seconda settimana dall'inizio dei sintomi (7-10 giorni dopo), quindi verso la fine della terza settimana da quando è stata contratta l'infezione da SARS-CoV-2. Il periodo d'incubazione per COVID-19 è di 2-11 giorni e le immunoglobuline di classe M (IgM) rilevate con i test sierologici sono indicative di un'infezione recente (iniziano ad essere prodotte dal terzo-quinto giorno dalla comparsa dei sintomi), ma – in generale – sono meno specifiche.