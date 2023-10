L'anuptafobia è un disagio psicologico caratterizzato dalla paura persistente di rimanere single. Il termine deriva dal latino "a- nupta" , ovvero "senza moglie" e indica, più in generale, la "paura di restare senza partner". Le persone con anuptafobia possono sentirsi estremamente ansiose o preoccupate all'idea di non avere una relazione romantica o di rimanere single per il resto della loro vita. Vivere con questo timore può avere un impatto significativo sulla qualità della vita quotidiana e delle relazioni.

Essere single è diverso da essere soli

La tendenza a cercare legami affettivi fa parte della nostra nostra storia evolutiva di esseri umani in quanto animali sociali. Il naturale bisogno di instaurare relazioni significative può portare spesso al desiderio di essere in coppia o di trovare un partner romantico.

Sebbene questo sia un aspetto importante della nostra esistenza ed evoluzione, è utile, al tempo stesso, considerare le numerose declinazioni che il concetto di relazione significativa può assumere, oltre la connotazione esclusivamente romantica.

Esistono, infatti, diverse opzioni e possibilità che ci permettono di guardare con flessibilità il mondo relazionale, superando le polarizzazioni che contrappongono l'essere in coppia all'essere persone sole. La vita da single e la solitudine sono dei concetti spesso confusi, ma è importante imparare a differenziarli. Per "relazione significativa" non si intende esclusivamente un rapporto di tipo romantico: le reti di supporto, come quelle familiari, amicali o comunitarie, giocano spesso un ruolo cruciale nel sostenere il benessere emotivo della persona, contrastando la paura della solitudine, spesso alla base della anuptafobia. Di contro, solitudine e insoddisfazione non sono degli aspetti necessariamente legati alla mancanza di una relazione, ma possono riguardare anche chi ha un partner.

In molte persone, l'anuptafobia è attribuibile all'interazione tra vissuto individuale e pressioni sociali interiorizzate. Ad esempio, se si è cresciuti in un contesto in cui il matrimonio è stato fortemente enfatizzato, si è più suscettibili nello sviluppare questo timore.

In realtà, esistono diverse modalità di stare in relazione, oltre l'amore romantico e monogamo, e questa flessibilità può spingerci a considerare il "modello standard" come solo uno tra i possibili modi di stare in una relazione significativa. Le relazioni umane sono complesse e mutevoli: alcune persone scelgono di sposarsi, altre preferiscono convivere o rimanere single. Per affrontare il timore della solitudine e trovare delle relazioni significative è importante volgere lo sguardo oltre i modelli interiorizzati ricordando che, in un mondo sempre più connesso, è molto difficile restare davvero soli.

