Ansia da Separazione nel Cane: quali sono i sintomi e rimedi

Secondo alcuni studi, 8 cani su 10 soffrirebbero di ansia da separazione; tuttavia, non tutti gli animali interessati manifesterebbero il disturbo, ragion per la quale il disturbo passerebbe inosservato.

In inglese, l'ansia da separazione nel cane è detta comportamento correlato alla separazione e si abbrevia con l'acronimo SRB (che sta per Separation-Related Behaviour ).

Determinanti sembrano essere, poi, i fattori ambientali , come per esempio l'atteggiamento del padrone nei confronti del cane o il vissuto dell'animale (es: i ripetuti abbandoni e i continui nuovi padroni).

L'ansia da separazione nel cane induce stress nell'animale; se contenuto, questo stress non produce alcun sintomo evidente, motivo per cui il disturbo passa inosservato; viceversa, se lo stress è elevato, il cane è evidentemente a disagio.

Tuttavia, ci sono altri aspetti da valutare: questo comportamento anomalo può essere fonte di disturbo per un eventuale vicinato , ragion per cui il proprietario del cane potrebbe decidere di rinunciare all'animale o, peggio, abbandonarlo , a causa del disagio provocato.

L'ansia da separazione nel cane non è di per sé un disturbo grave; salvo condizioni particolari in casa del padrone, infatti, difficilmente l'animale può farsi del male .

Il cane può manifestare i sintomi da ansia da separazione anche poco prima che il padrone esca di casa, non appena intuisce che sta per cambiare qualcosa e che potrebbe essere lasciato da solo (es: vede il padrone mettersi le scarpe, prendere le chiavi, indossare la giacca ecc.).

Tuttavia, come anticipato, c'è anche una percentuale importante di cani che non mostra alcun disturbo evidente . In questi frangenti, i padroni dubbiosi possono impiegare una telecamera all'interno dell'abitazione e osservare il comportamento del cane durante la loro assenza.

Il più delle volte, la diagnosi è semplice da formulare . Buona parte dei cani che soffrono di ansia da separazione, infatti, ne mostra i sintomi in modo lampante: ci sono cani che cominciano a guaire, ululare e/o abbaiare poco dopo che il padrone è uscito di casa, facendosi ovviamente sentire; cani che cominciano ad agitarsi quando vedono il padrone prepararsi per uscire; cani che fanno ritrovare al padrone, una volta che questo è rientrato a casa, i segni del loro disagio sulle porte o facendo pipì e/o la cacca in giro per l'abitazione.

Rimedi e Prevenzione

Perché curare l’Ansia da Separazione nel Cane?

Innanzitutto, è doveroso dire che intraprendere un percorso terapeutico per l'ansia da separazione può rivelarsi utile per almeno tre motivi:

Può aiutare i cani con una forma grave della condizione;

Può aiutare i cani che non mostrano segni evidenti, ma che hanno comunque un disagio a star soli;

Può aiutare il padrone a capire se il comportamento anomalo esibito in sua assenza è dovuto all'ansia da separazione o ad altri fattori.

Ansia da Separazione nel Cane: come curarla?

Ecco di seguito alcune strategie che possono aiutare il cane a gestire l'ansia da separazione.

Gioco speciale

Lasciare al cane un gioco per lui speciale può essere una buona strategia per intrattenere il cane durante l'assenza del padrone.

Giochi interessanti sono quelli da masticare, tipo i Kong di peluche, oppure le cosiddette Treat ball, palle-gioco particolari che si possono riempire di cibo e che sono ottime per impegnare il cane durante l'assenza del padrone (il cibo è difficilmente accessibile e questo richiede impegno da parte dell'animale).

Per capire se il cane può trovare interessante un gioco, il padrone può lasciarglielo mentre è in casa e vedere se l'animale ci gioca; utile è anche spostarsi per la casa, allontanandosi, e osservare se il cane continua a giocare oppure se si ferma (se si ferma, probabilmente è preoccupato della lontananza del padrone).

Nota bene Se si sfrutta una Treat ball ripiena di cibo, bisogna ricordarsi di togliere dalla razione giornaliera di cibo eventuali premi, per evitare di sovralimentare il cane.

Favorire il rilassamento del cane

Prima di uscire di casa, portare il cane a fare una passeggiata rappresenta un'ottima soluzione per stancarlo e fargli fare i bisogni.

Un cane che ha fatto attività fisica è più propenso a rilassarsi anche se lasciato da solo.

Può aiutare il rilassamento anche un pasto poco prima che il padrone esca di casa: un cane nutrito tende più facilmente a rilassarsi.

Ridurre al minimo i disturbi

Alcuni cani si agitano in assenza del padrone quando sentono certi rumori o quando, dalla finestra, vedono passare altri cani.

Pertanto, due buoni consigli possono essere quelli di chiudere le tende, così che l'animale non riesca a vedere fuori, e di accendere la TV o una radio, di modo che queste coprano i suoni provenienti da fuori.

Affidarsi a un dog sitter

Se è in programma un'assenza prolungata non imprevista, è consigliabile rivolgersi a un dog sitter, per fare compagnia al cane e portarlo a fare una passeggiata nel tempo che il padrone è fuori di casa.

Non punire il cane

Se il cane dovesse danneggiare qualcosa mentre è da solo, il padrone non dovrebbe punirlo e nemmeno mostrare segni di disapprovazione.

Arrabbiarsi o esibire il proprio disappunto potrebbe spaventare ulteriormente il cane e peggiorare la situazione: l'animale potrebbe essere ancora più agitato la volta successiva, soprattutto per quello che il padrone potrebbe fare al suo rientro a casa.

I cani rimproverati possono mostrare comportamenti che possono indurre il padrone a pensare che abbia capito (es: coda tra le gambe, orecchie basse ecc.); tuttavia, non è affatto così: l'animale ha solo paura e sarà ancora più ansioso e agitato la prossima volta che verrà lasciato da solo.

Importante! Evitare di far vedere al cane di essere infastiditi da eventuali danni o dall'aver fatto i bisogni in giro.

Non lasciare che il cane abbai, ululi ecc.

Alcune guide suggeriscono di lasciare abbaiare, ululare e/o piangere il cane lasciato da solo in casa.

Tuttavia, ci sono alcuni dubbi in merito a questa strategia: sembra, infatti, che questo rimedio sia neurologicamente dannoso per l'animale.

I cani lasciati piangere impareranno solo che stare da soli è terrificante.

L'angoscia indotta dal disagio della solitudine favorisce la produzione di ormoni dello stress, che il cane potrebbe impiegare giorni a smaltire; alti livelli di questi ormoni, inoltre, potrebbero avere effetti negativi sul corpo e sulla salute mentale dell'animale.