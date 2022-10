Anemia nello sport: carenza di ferro nell'atleta

In alcuni casi lo sport può favorire la comparsa o l'aggravamento di anemia , intesa come la riduzione dei livelli di emoglobina e corpuscolato nel sangue. I quadri anemici possono essere di vario tipo, perché causati da fattori differenti. Quello più diffuso tra gli sportivi è provocato dalla carenza di ferro. Tale situazione si manifesta prevalentemente negli atleti di endurance e può dipendere da più variabili, quali: apporto inadeguato del minerale nella dieta

del minerale nella dieta malassorbimento

aumento delle perdite ecc. Nelle prossime righe analizzeremo più nel dettaglio le cause dell'anemia da sport. Shutterstock

Aumento delle perdite di ferro nel fondista Aumento delle perdite gastrointestinali nel fondista Le perdite di ferro per via gastrointestinale nel soggetto sedentario rappresentano circa il 60% de totale ( escluse quelle mestruali ) e sono principalmente rappresentate da piccole perdite di sangue (circa 1 ml/die) e dalla disgregazione dei globuli rossi (emolisi). Dopo gare di corsa prolungata, come ad esempio la maratona, in più dell'80% dei soggetti si rilevano fenomeni di sanguinamento a livello gastrointestinale. Si ipotizza che questo fenomeno sia legato ai numerosi microtraumi subiti dalle pareti intestinali durante l'azione di corsa e dal minor apporto di sangue all'intestino. Pur essendo modesto, questo sanguinamento può causare perdite di ferro comprese tra i 0,7 e 0,9 mg . Aumento delle perdite urinarie di ferro nel fondista Le piccole perdite urinarie di ferro del soggetto sedentario (0.1mg/die) possono aumentare considerevolmente nel fondista. Aumento delle perdite cutanee di ferro nel fondista Dovute alla maggior desquamazione delle cellule epiteliali, causata dalla sudorazione, le perdite cutanee di ferro danno tuttavia un contributo marginale sul totale anche nell'atleta di fondo. Aumento delle perdite mestruali di ferro La quantità di sangue che una donna in età fertile perde ogni mese con le mestruazioni è compresa tra 30 e 60 ml di sangue. Una donna che perde 60 ml di sangue per ciclo perde in media 1,0 mg di ferro al giorno, cioè 30 mg di ferro al mese. A queste perdite fisiologiche nell'atleta donna vanno aggiunte le perdite urinarie e gastroenteriche ed eventualmente le restrizioni dietetiche che possono diminuire l'apporto di ferro con l'alimentazione. Aumento delle perdite da microtraumi al piede del runner Nei corridori di fondo si manifesta inoltre un fenomeno di maggior lisi eritrocitaria dovuta ai traumi da schiacciamento dei capillari a livello plantare. L'entità di questo fenomeno non è chiara, ma spiegherebbe per quale ragione i runner hanno la maggior suscettibilità in assoluto all'anemia sideropenica anche nel contesto dei fondisti.

Perché il ferro è importante nella prestazione? Le carenze di ferro comportano riduzioni della concentrazione di emoglobina nel sangue e, di conseguenza, delle capacità prestative dell'atleta . Tali deficit si manifestano inizialmente con generiche riduzioni della forza e continuano con riduzioni progressive della potenza e della resistenza aerobica, particolarmente evidenti in atleti di mezzofondo e fondo. Per le ragioni che abbiamo visto, in un atleta di fondo tale apporto dovrebbe aumentare - qualcuno ipotizza fino ai 17-23 mg/die. Ma è opportuno fare molta attenzione a non sfociare nell'eccesso, poiché livelli eccessivi di ferro nel cronico possono rivelarsi tossici e molto pericolosi.