Cos'è

Tricipite Brachiale: Cos’è?

Il tricipite brachiale, o semplicemente tricipite, è l'unico muscolo del compartimento posteriore del braccio nonché il principale estensore di gomito (estensione di gomito = movimento che aumenta l'angolo tra avambraccio e braccio).

Il tricipite brachiale, allo stesso modo del bicipite brachiale, è un muscolo particolarmente caro a chi è dedito all'allenamento in palestra, in quanto simbolo per eccellenza di braccia forti e ipertrofiche.

Origini e Inserzioni dei Muscoli: un breve ripasso

I muscoli del corpo umano presentano sempre due estremità preposte all'ancoraggio con l'osso: una è il tendine di origine (o semplicemente origine), l'altra è il tendine d'inserzione (o semplicemente inserzione).

Prende il nome di origine l'estremità tendinea che rimane fissa durante la contrazione muscolare, mentre è detta inserzione l'estremità tendinea che si muove nel corso della contrazione del muscolo.

La parte centrale dei muscoli, ossia la porzione carnosa compresa tra origine e inserzione, è il cosiddetto ventre muscolare; quest'ultimo è costituito da fibre muscolari, vasi sanguigni e tessuto connettivo.