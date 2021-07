Il sottoscapolare è uno dei quattro muscoli della cuffia dei rotatori . Situato sulla superficie anteriore della scapola , il sottoscapolare origina a livello della fossa sottoscapolare e, una volta transitato per il collo della scapola, si inserisce in parte sul tubercolo minore dell' omero e in parte sulla porzione anteriore della capsula articolare dell' articolazione gleno-omerale . Assieme agli altri muscoli della cuffia dei rotatori, il sottoscapolare partecipa alla stabilizzazione dell' articolazione gleno-omerale, favorendo il contatto tra testa dell'omero e glena della scapola. Questo muscolo, inoltre, interviene anche nel movimento di intrarotazione e adduzione dell'omero.

Caratteristica comune a tutti i muscoli della cuffia dei rotatori e meritevole di citazione è che originano a livello della scapola (ciascuno in sedi specifiche differenti) e s'inseriscono sulla porzione prossimale dell'omero (ognuno in un'area diversa).

Anatomia

Il sottoscapolare è un muscolo ampio, di forma triangolare, che occupa la superficie anteriore della scapola, riempiendo la fossa sottoscapolare.

La fossa sottoscapolare è la caratteristica concavità che si estende su quasi tutta la superficie anteriore della scapola, posteriormente alla gabbia toracica, e che presenta una serie di creste longitudinali, tra cui una che ne segna il margine laterale.

Dei quattro muscoli che compongono la cuffia dei rotatori, il sottoscapolare è l'unico situato sulla faccia anteriore della scapola; come riportato nei vari articoli a riguardo, infatti, sovraspinato, sottospinato e piccolo rotondo giacciono tutti sulla superficie scapolare posteriore.

Come gli altri muscoli della cuffia, il sottoscapolare è un muscolo profondo, non visibile dall'esterno come per esempio il deltoide o il grande pettorale.

Origine del Sottoscapolare

Volendo semplificare al massimo, il muscolo sottoscapolare nasce dall'aspetto mediale della fossa sottoscapolare.

Tuttavia, da un'analisi approfondita dell'origine del sottoscapolare emerge che un gruppo di fibre a prevalenza carnosa proviene dai 2/3 mediali del fossa sottoscapolare; un altro gruppo, in questo caso di natura prevalentemente tendinea, sorge dalle creste della fossa sottoscapolare; un terzo gruppo, infine, nasce dall'aponeurosi che copre la superficie posteriore del terzo laterale dello stesso sottoscapolare (tale aponeurosi lo separa dal muscolo grande rotondo e dal capo lungo del tricipite brachiale).

Decorso del Sottoscapolare

Dopo l'ampia origine, il ventre muscolare del sottoscapolare si proietta in direzione laterale, dirigendosi verso la porzione prossimale dell'omero.

Mano a mano che si avvicina all'osso del braccio, si restringe fino a convergere in un tendine d'inserzione rotondo, che transita, prima, al di sopra del cosiddetto collo della scapola e, subito dopo, davanti alla capsula articolare dell'articolazione gleno-omerale.

Il collo della scapola è la porzione ristretta di quest'osso, situata sull'aspetto laterale, che funge da base per la glena (o cavità glenoidea), l'importante superficie articolare che assieme alla testa dell'omero forma l'articolazione gleno-omerale.

Particolare da segnalare, specialmente per i suoi risvolti clinici, è il fatto che l'inserzione tendinea, circa nei pressi del collo scapolare, transita inferiormente al processo coracoideo della scapola.

Inserzione del Sottoscapolare

Il sottoscapolare termina il proprio decorso inserendosi, in parte, sul tubercolo minore dell'omero e, in parte, sulla porzione anteriore della capsula articolare dell'articolazione gleno-omerale.

È da segnalare che all'altezza del collo della scapola, a separare il tendine d'inserzione dall'osso c'è una borsa sinoviale, nota come borsa sottoscapolare, la quale prende contatti con l'articolazione gleno-omerale.

Relazioni: Con Chi confina il Sottoscapolare?

Trovandosi sulla superficie anteriore della scapola, il sottoscapolare è posteriore alla gabbia toracica.

In questa posizione, tra l'altro, costituisce buona parte della parete posteriore dell'ascella.

Il sottoscapolare confina con i muscoli dentato anteriore, coracobrachiale e bicipite brachiale: il dentato anteriore ne ricopre la parte supero-laterale, mentre coracobrachiale e bicipite brachiale ne coprono la parte infero-mediale.

Negli spazi tra sottoscapolare, dentato anteriore e gabbia toracica prende posto del tessuto connettivo lasso che serve a facilitare i movimenti dell'articolazione scapolo-toracica.

L'articolazione scapolo-toracica è una delle cinque articolazione della spalla; essa origina dal rapporto tra la faccia anteriore della scapola e il piano di scorrimento osseo della porzione posteriore della gabbia toracica.

Sulla porzione centrale del sottoscapolare, transitano le corde del plesso brachiale, il nervo ascellare, l'arteria ascellare e la vena ascellare.

Nelle vicinanze dell'omero, il tendine del sottoscapolare stringe un intimo rapporto con il tendine d'inserzione del muscolo grande rotondo (da non confondere con il piccolo rotondo, un altro muscolo della cuffia dei rotatori).

Infine, resta da segnalare che il sottoscapolare concorre alla formazione di tre spazi anatomici situati a livello dell'ascella: si tratta dello spazio quadrangolare, dello spazio triangolare (o spazio triangolare superiore) e dell'intervallo triangolare (o spazio triangolare inferiore).

Lo spazio quadrangolare risiede sotto l'articolazione gleno-omerale.

Il muscolo sottoscapolare ne costituisce il confine anteriore, mentre il piccolo rotondo ne segna il bordo superiore, il grande rotondo quello inferiore, il capo lungo del tricipite brachiale quello mediale e, per finire, la diafisi dell'omero quello laterale.

La funzione dello spazio quadrangolare è fornire lo spazio per il passaggio del nervo ascellare e dell'arteria circonflessa posteriore dell'omero da davanti alla spalla a dietro la spalla.

Il sottoscapolare ne demarca il bordo anteriore, mentre grande rotondo, piccolo rotondo e capo lungo del tricipite brachiale ne segnano, rispettivamente, il bordo inferiore, il confine posteriore e il bordo laterale.

All'interno dello spazio triangolare transita l'arteria scapolare circonflessa.

Il sottoscapolare ne costituisce il confine anteriore, mentre grande rotondo, capo lungo del tricipite brachiale e omero ne segnano, rispettivamente, i bordi posteriore, mediale e laterale.

L'intervallo triangolare è adibito al passaggio del nervo radiale e dell'arteria brachiale profonda.

Innervazione

L'innervazione del muscolo sottoscapolare spetta ai nervi sottoscapolare superiore e sottoscapolare inferiore, che derivano, rispettivamente, dalla corda superiore e dalla corda posteriore del plesso brachiale.

Vascolarizzazione

Il sottoscapolare riceve sangue ossigenato dalle arterie ascellare, sottoscapolare e soprascapolare, le quali sono, di fatto, derivazioni primarie o secondarie dell'arteria succlavia.