Il muscolo semimembranoso interviene nei movimenti di anca e ginocchio; più precisamente, è un flessore del ginocchio, un estensore d'anca e, in specifici situazioni, un rotatore interno di anca e ginocchio.

Situato sul fronte mediale della porzione posteriore della coscia, il semimembranoso è un muscolo biarticolare che si estende, sostanzialmente, da anca a ginocchio , transitando al di sotto del semitendinoso e in posizione mediale rispetto al bicipite femorale.

Per identificare i muscoli posteriori della coscia, è gran lunga preferibile usare (perché più corretti) i termini "ischiocrurali" o "hamstring", piuttosto che "femorali", parola quest'ultima che risulta essere alquanto impropria.

Il muscolo semimembranoso , noto anche più semplicemente come semimembranoso, è uno dei tre muscoli posteriori della coscia .

Rimanendo a livello dell'inserzione del semimembranoso, qui, a ridosso del tendine, prende posto una borsa sinoviale a forma di U ; quest'ultima si interpone a strutture come il piatto tibiale , il capo mediale del gastrocnemio, il semitendinoso e il legamento collaterale mediale del ginocchio, prevenendo attriti e sfregamenti con il semimembranoso.

Distalmente, invece, prima di inserirsi sul condilo mediale della tibia, si colloca in posizione mediale rispetto al capo mediale (o gemello mediale) del muscolo gastrocnemio (uno dei tre muscoli del polpaccio ).

In sede prossimale, il semimembranoso è ricoperto dal muscolo grande gluteo .

Il muscolo semimembranoso confina con numerose altre strutture anatomiche, muscolari ma non solo.

Volendo invece essere più precisi, si segnala che, in realtà, l'inserzione del semimembranoso si divide in tre:

Superata la metà inferiore della coscia, tuttavia, il muscolo semimembranoso compie una leggera deviazione, che lo orienta in direzione infero-mediale (cioè verso il basso e verso l'interno della coscia).

In questa prima porzione muscolare, le fibre puntano verso il basso, con orientamento verticale.

In biomeccanica, sono definiti biarticolari i muscoli che sormontano due articolazioni differenti e, tramite la loro contrazione, provvedono ad alcuni movimenti di entrambe.

Esattamente come il semitendinoso e il capo lungo del bicipite femorale , è un muscolo biarticolare : da origine a inserzione, infatti, sormonta le articolazioni di anca e ginocchio, e contribuisce al movimento di entrambe.

Esso si presenta come un muscolo largo, piatto e relativamente lungo, che copre l'intera estensione della coscia posteriore (da anca a ginocchio).

Gli ischiocrurali (quindi non soltanto il muscolo semimembranoso), gli addominali e il grande gluteo sono tutti retroversori del bacino e, in tal senso, si contrappongono ai muscoli iliaco , retto femorale e quadrato dei lombi , i quali, invece, sono tutti anteversori del bacino .

La retroversione del bacino è il movimento opposto all' antiversione , durante la quale la colonna vertebrale si estende (aumenta l'arco lombare) e il bacino bascula in avanti (la parte anteriore si abbassa, mentre quella posteriore si eleva).

Tale movimento e il suo opposto (la rotazione esterna del ginocchio) sono possibili soltanto a ginocchio flesso; ciò spiega per quale ragione, in precedenza, si è precisato che il muscolo semimembranoso è anche un rotatore interno del ginocchio ad articolazione flessa.

Con svolgimento sul piano orizzontale, la rotazione interna del ginocchio consiste nel ruotare il complesso tibia-perone della gamba verso l'interno, in modo tale che l'alluce del piede sia proiettato in direzione mediale (cioè guardi verso la linea mediana).

Come già detto, il muscolo semimembranoso interviene nel movimento di rotazione interna dell'anca soltanto quando l'anca è in estensione.

Con svolgimento sul piano orizzontale, la rotazione interna dell'anca consiste nel ruotare il femore verso l'interno, in modo tale che l'alluce del piede sia proiettato in direzione mediale (cioè guardi verso la linea mediana).

Come anticipato, l'azione estensoria dell'anca svolta dal muscolo semimembranoso dipende fortemente dalla posizione del tronco: mentre a tronco eretto è debole (vi provvede soprattutto il grande gluteo), a tronco flesso in avanti è molto forte.

Anche in questo caso, c'è un particolare da segnalare sull'ampiezza del movimento: l'estensione è maggiore a ginocchio esteso (20°) che non a ginocchio flesso (< di 20°).

Particolare da segnalare è che il grado di flessione del ginocchio è maggiore ad anca flessa (140°) che non ad anca estesa (120°).

Assieme agli altri ischiocrurali, ai muscoli adduttori , al retto femorale e ai muscoli del polpaccio , il semimbranoso è tra gli elementi muscolari del corpo umano a maggior rischio di contratture , stiramenti e strappi . Questi infortuni riguardano soprattutto gli sportivi (es: calciatori) e, specialmente nel caso di stiramenti e strappi, richiedono tempi di recupero abbastanza lunghi e molta cautela al momento della ripresa (è facile incappare in recidive).

Allenamento

Semimembranoso: gli Esercizi per Allenarlo in Palestra

Brevemente, in palestra, gli esercizi migliori per stimolare il muscolo semimembranoso e gli ischiocrurali più in generale sono: