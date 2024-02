In totale nel corpo umano sono presenti 752 muscoli. Ovviamente non sono tutti uguali ma si differenziano per tipologia, funzione e anche grandezza. Alcuni infatti sono grandi, lunghi e voluminosi, come quelli delle gambe grazie ai quali si riesce a camminare, o quelli che consentono di mantenere una postura eretta.

Altri invece sono minuscoli, come quelli delle dita o del viso. Ma tra tutti, è possibile stabilire quale sia il più piccolo e il più grande? E stilare un'ipotetica classifica? Non è detto, dipende da come si misurano.

