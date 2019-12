I l muscolo pronatore rotondo è il più laterale dei muscoli anteriori dell'avambraccio. E' un muscolo superficiale ed è ricoperto in superficie dalla fascia antibrachiale e dal lacerto fibroso.

Origina con due fasci, il capo omerale ed il capo ulnare. Il capo omerale origina dall'epicondilo mediale dell'omero e dal setto intermuscolare mediale. Il capo ulnare origina dal processo coronoideo dell'ulna. I suoi fasci si dirigono verso il basso attraversando obliquamente l'avambraccio; non attraversa il tunnel carpale poiché non arriva al carpo ma si inserisce sulla metà della faccia laterale del radio vicino al suo punto di massima convessità.

Agisce come pronatore dell'avambraccio (rotazione interna del radio, in sinergia con il muscolo pronatore quadrato) e come flessore a livello dell'articolazione del gomito

E' innervato dal nervo mediano (C6-C7). E' irrorato dall'arteria ulnare.