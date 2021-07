Caratteristica comune a tutti i muscoli della cuffia dei rotatori e meritevole di citazione è che originano a livello della scapola (ciascuno in sedi specifiche differenti) e s'inseriscono sulla porzione prossimale dell'omero (ognuno in un'area diversa).

Anatomia

Il piccolo rotondo è un muscolo stretto e allungato, situato sotto il livello della spina scapolare, sulla superficie posteriore della scapola.

La spina della scapola è la caratteristica cresta ossea che nasce in corrispondenza dei 4/5 superiori dell'aspetto mediale della superficie posteriore della scapola e che si sviluppa in obliquo, soltanto leggermente verso l'alto, fino a diventare la prominenza chiamata acromion.

Come gli altri muscoli della cuffia dei rotatori, il sottospinato è un muscolo profondo, non visibile dall'esterno come per esempio il deltoide o il grande pettorale.

Origine del Piccolo Rotondo

Il muscolo piccolo rotondo origina dai 2/3 superiori del margine laterale (o margine ascellare) della superficie posteriore della scapola.

In realtà, l'origine di questo muscolo è divisa in due capi, separati da un solco preposto al passaggio dell'arteria circonflessa della scapola; tuttavia, poiché le fibre muscolari si fondono quasi subito, quanto appena riportato non rappresenta un dettaglio particolarmente rilevante.

Decorso del Piccolo Rotondo

A partire dall'origine, il ventre muscolare del piccolo rotondo si proietta verso la porzione prossimale dell'omero, seguendo un andamento obliquo verso l'alto.

Prima di raggiungere la sede d'inserzione, il tendine del piccolo rotondo transita dietro e inferiormente alla capsula articolare dell'articolazione gleno-omerale.

Inserzione del Piccolo Rotondo

Il tendine d'inserzione del piccolo rotondo si separa in due: le fibre superiori si agganciano alla faccetta inferiore del tubercolo maggiore dell'omero, mentre le fibre inferiori concludono il proprio decorso appena più sotto, sulla diafisi prossimale dell'omero, prossimalmente all'origine del capo laterale del tricipite brachiale.

Relazioni: Con Chi confina il Piccolo Rotondo?

Il piccolo rotondo ricopre parte del capo lungo del tricipite brachiale, mentre è coperto dal muscolo trapezio, nella sua sezione mediale, e dal muscolo deltoide, nel suo aspetto supero-laterale.

Risiede infero-lateralmente al muscolo sottospinato (altro elemento della cuffia dei rotatori) e superiormente al muscolo grande rotondo (che non fa parte della cuffia dei rotatori).

Nel transitare dietro e inferiormente all'articolazione gleno-omerale, il tendine del piccolo rotondo si fonde in parte alla capsula articolare.

Infine, resta da segnalare che il piccolo rotondo concorre alla formazione di due spazi anatomici situati a livello dell'ascella: si tratta dello spazio quadrangolare e dello spazio triangolare.

Lo spazio quadrangolare risiede sotto l'articolazione gleno-omerale

Il muscolo piccolo rotondo contribuisce a formarne il bordo superiore, mentre lo delimitano, inferiormente, il grande rotondo, medialmente, il capo lungo del tricipite brachiale e, lateralmente, la diafisi dell'omero.

La funzione dello spazio quadrangolare è fornire lo spazio per il passaggio del nervo ascellare e dell'arteria circonflessa posteriore dell'omero da davanti alla spalla a dietro la spalla.

Il muscolo piccolo rotondo ne segna il margine superiore, mentre il grande rotondo e il capo lungo del tricipite brachiale ne delimitano, rispettivamente, il bordo inferiore e il bordo laterale.

All'interno dello spazio triangolare transita l'arteria scapolare circonflessa.

Innervazione

L'innervazione del muscolo piccolo rotondo spetta al nervo ascellare, nervo che deriva dalla corda posteriore del plesso brachiale e riunisce le fibre dei nervi spinale C5 e C6.

Vascolarizzazione

Il piccolo rotondo riceve sangue ossigenato dall'arteria circonflessa della scapola e dall'arteria circonflessa posteriore dell'omero.

Già citata quando si è parlato di spazio quadrangolare dell'ascella, l'arteria circonflessa della scapola è una branca dell'arteria sottoscapolare; l'arteria circonflessa posteriore dell'omero, invece, è una branca dell'arteria ascellare.