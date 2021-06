Muscoli Ischiocrurali: Anatomia, Funzione ed Esercizi

Cosa sono

Muscoli Ischiocrurali: Cosa s’intende?

"Ischiocrurali" è il termine anatomicamente più appropriato per definire i muscoli posteriori della coscia.

Sulla base di questa affermazione, quindi, gli ischiocrurali sono i muscoli che giacciono lungo la sezione posteriore del femore (osso della coscia).

I muscoli ischiocrurali sono così definiti per due ragioni: perché originano tutti da una regione particolare dell'ischio, chiamata tuberosità ischiatica, e perché si estendono tutti lungo la regione del femore (regione crurale).

Spesso, specie in ambito fitness, è tendenza diffusa indicare gli ischiocrurali con il termine di "femorali"; tuttavia, tale dicitura è impropria e poco precisa, in quanto "femorali" è un aggettivo che definisce in modo generico la zona del femore (zona che, tra l'altro, comprende muscoli anche in posizione anteriore e mediale).

L'errore nasce, probabilmente, dal fatto che, come si vedrà più avanti, il principale ischiocrurale si chiama bicipite femorale.

A ogni modo, piuttosto di "femorali", è decisamente più corretto parlare di muscoli posteriori della coscia o, appunto, di ischiocrurali.

Infine, un'ultima nota in merito alla denominazione: la letteratura inglese si riferisce agli ischiocrurali con il termine di "hamstring"; negli ultimi anni, questa parola si è diffusa molto anche in Italia, soprattutto (ancora una volta) in ambito fitness, pertanto è abbastanza comune ritrovarla in siti di divulgazione e libri di biomeccanica.