Il sottospinato , o infraspinato , è uno dei quattro muscoli della cuffia dei rotatori . Ricoperto dai muscoli trapezio, parte del deltoide e parte del gran dorsale , il sottospinato origina a livello della fossa sottospinata della scapola e, proiettandosi in direzione della porzione prossimale dell' omero , si inserisce sulla faccetta mediana del tubercolo maggiore dell' osso del braccio . Assieme agli altri muscoli della cuffia dei rotatori, il sottospinato partecipa alla stabilizzazione dell' articolazione gleno-omerale , favorendo il contatto tra testa dell'omero e glena della scapola. Questo muscolo, inoltre, interviene anche nel movimento di extrarotazione dell'omero.

Caratteristica comune a tutti i muscoli della cuffia dei rotatori e meritevole di citazione è che originano a livello della scapola (ciascuno in sedi specifiche differenti) e s'inseriscono sulla porzione prossimale dell'omero (ognuno in un'area diversa).

Disposti a formare una sorta di manicotto attorno alla suddetta articolazione, i quattro muscoli della cuffia dei rotatori sono: sovraspinato , sottospinato (di cui si parlerà in questo articolo), piccolo rotondo e sottoscapolare .

In alcune persone, a livello dell'articolazione gleno-omerale, il muscolo sottospinato potrebbe essere separato dalla capsula articolare da una borsa sinoviale , che prende il nome di borsa sottospinata (o infraspinata ); in questi individui, la borsa sottospinata potrebbe comunicare con la cavità articolare della gleno-omerale.

Sul versante infero-mediale, il sottospinato confina con il piccolo rotondo (altro elemento ancora della cuffia dei rotatori) e con il grande rotondo ( muscolo della schiena che non va confuso con il precedente); è da segnalare le sue fibre muscolari e quelle di piccolo e grande rotondo decorrono quasi parallelamente tra loro.

Come descritto in precedenza, si estende al di sotto della spina della scapola; quest'ultima lo separa, superiormente, dal muscolo sovraspinato , un altro elemento della cuffia dei rotatori.

La spina della scapola è la caratteristica cresta ossea che nasce in corrispondenza dei 4/5 superiori dell'aspetto mediale della superficie posteriore della scapola e che si sviluppa in obliquo, soltanto leggermente verso l'alto, fino a diventare la prominenza chiamata acromion.

Il sottospinato e gli altri muscoli della cuffia dei rotatori rappresentano una contromisura attiva all'instabilità tipica dell'articolazione gleno-omerale; tuttavia, è da segnalare che esistono anche contromisure passive , come il cercine glenoideo (è un labbro di cartilagine posto attorno alla glena), la capsula articolare e l'apparato legamentoso .

Per capire, ecco un esempio: durante l'abduzione o l'adduzione del braccio, la testa dell'omero si rende protagonista di movimenti di rotolamento e scivolamento sulla glena della scapola; in tali frangenti, il sottospinato e gli altri muscoli della cuffia dei rotatori si occupano, tramite la loro contrazione, di evitare un eccessivo rotolamento o scivolamento della testa dell'omero, mantenendo la congruità articolare (testa dell'omero centrata all'interno della glena) ed evitando infortuni articolari molto dolorosi.

Questa corposa premessa serve a spiegare una delle funzioni principali del sottospinato e degli altri muscoli della cuffia dei rotatori: assieme ai suoi tendini, questo complesso muscolare ha l'importante compito di stabilizzare l'articolazione gleno-omerale , mantenendo centrata la testa dell'omero sulla glena della scapola durante i movimenti del braccio ed evitando in questo modo che le superfici articolari perdano contatto tra loro.

Tale differenza si traduce in una rilevante incongruità articolare , che ha due conseguenze, una negativa e una positiva: la conseguenza positiva è che, grazie alla suddetta anatomia, l'articolazione gleno-omerale è estremamente mobile e in grado di effettuare movimenti di grande ampiezza lungo tutti i piani (frontale, sagittale e orizzontale); la conseguenza negativa, invece, consiste nella scarsa stabilità dell'articolazione .

Questo muscolo, inoltre, interviene anche in alcuni movimenti fondamentali della spalla .

L'impingement interno è tipicamente associato a movimenti combinati di abduzione a 90° e rotazione esterna , movenze queste che si osservano generalmente in chi pratica sport di lancio e sport overhead (cioè che prevedono l'elevazione del braccio sopra la testa).

L' impingement interno (o sindrome da impingement interno posteriore ) è una sindrome da intrappolamento , di origine non traumatica e solitamente unilaterale, che causa dolore sulla parte posteriore della spalla, dolore che peggiora durante o in seguito a i movimenti del braccio.

Dei quattro muscoli che formano la cuffia dei rotatori, quello più a rischio di tendinopatia è senza dubbio il sovraspinato. Come descritto nell'articolo dedicato, alla base di questo rischio ci sono sostanzialmente motivi anatomici. In generale, quindi, le tendinopatie di sottoscapolare, sottospinato e piccolo rotondo sono meno comuni della tendinopatia del sovraspinato .

Negli anni, però, gli esperti si sono accorti che all'origine di questi infortuni c'è più verosimilmente un processo di degenerazione , che non uno di infiammazione .

Un tempo, le problematiche alla spalla imputate al sottospinato e in generale alla cuffia dei rotatori figuravano sotto la voce di " tendinite " o " infiammazione dei tendini ".

Come gli altri muscoli della cuffia dei rotatori, anche il sottospinato può essere oggetto di tendinopatia .

Sottospinato: Esercizi utili in presenza di Tendinopatia

Uno dei cardini dei programmi riabilitativi attuati in presenza di tendinopatia del sottospinato sono gli esercizi di rinforzo dei muscoli extrarotatori dell'omero.

Questi esercizi servono, di fatto, a stimolare i muscoli della cuffia dei rotatori implicati nel movimento di extrarotazione della spalla e a condizionarne i tendini.

I più noti sono quelli eseguiti con un elastico fissato dal lato opposto alla spalla da allenare e il gomito dell'arto che tiene in mano l'elastico flesso a 90°; ma esistono anche quelli eseguiti con manubrio da distesi su un fianco o in posizione prona e quelli con elastico e il braccio in abduzione o flessione.

È doveroso precisare che la riabilitazione per una tendinopatia del sottospinato non si basa esclusivamente sul rinforzo degli extrarotatori della spalla; essa, infatti, comprende anche esercizi di stretching per la capsula articolare, esercizi di rinforzo del muscolo trapezio, esercizi di mobilità toracica ecc.

Ecco perché, in presenza di tendinopatia del sottospinato, è consigliabile sempre rivolgersi a uno specialista.

