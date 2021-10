Il muscolo iliaco è una delle due unità muscolari che costituiscono l'ileopsoas; l'altra è il muscolo grande psoas . Il muscolo iliaco trova origine, principalmente, dalla superficie anteriore della fossa iliaca, dalle spine iliache e dall'aspetto laterale dell' osso sacro; dopodiché le sue fibre incontrano quelle del grande psoas, formando l'ileopsoas, e proseguono in direzione del femore fino a inserirsi alla base del piccolo trocantere . Assieme al muscolo grande psoas, il muscolo iliaco agisce da flessore del'anca, provvede al mantenimento della lordosi lombare e della cifosi toracica, e partecipa ai movimenti di flessione del tronco e di flessione laterale del tronco.

È doveroso precisare che il muscolo piccolo psoas è assente in circa il 40% della popolazione adulta sana.

L'iliaco è anche un muscolo della parete addominale posteriore , esattamente come il muscolo grande psoas a cui è strettamente correlato.

Muscolo pari, il muscolo iliaco fa parte dei cosiddetti muscoli interni dell'anca , perché si colloca internamente rispetto al bacino e sul fronte mediale rispetto all' articolazione suddetta.

La vascolarizzazione del muscolo iliaco spetta alla branca iliaca dell' arteria ileolombare , all' arteria otturatoria , alle arterie lombari e ad alcuni ramificazione delle arterie femorale e iliaca esterna .

Con la superficie posteriore, invece, il muscolo si trova davanti alla capsula articolare dell'anca, dalla quale in realtà è separata tramite una borsa sinoviale , chiamata borsa ileo-pettinea (o borsa ilio -pettinea ).

Nella coscia, la superficie anteriore del muscolo iliaco si colloca dietro alla fascia lata , ai muscoli sartorio e retto femorale , e all' arteria femorale profonda .

Oltrepassata la capsula articolare , è ormai quasi giunto a destinazione: converge, infatti, in un tendine che è destinato al femore.

Poco prima del cosiddetto orlo pelvico e del legamento inguinale , il muscolo iliaco si unisce, con la sua porzione mediale, alla porzione laterale del muscolo grande psoas, per formare l'ileopsoas.

Dopo l'origine – che è molto ampia – le fibre del muscolo iliaco cominciano da subito a concentrarsi in un fascio più stretto, orientato verso il femore. Tale caratteristica spiega l'aspetto a ventaglio del muscolo.

Questo muscolo nasce più in basso rispetto al grande psoas: infatti, mentre l'origine dell'iliaco localizza nella cavità pelvica, quella del grande psoas localizza a livello lombare.

Opposta alla retroversione (del bacino), l' antiversione del bacino è il movimento per mezzo del quale la colonna vertebrale si estende (aumento dell'arco lombare) e il bacino bascula in avanti (la parte anteriore si abbassa, mentre quella posteriore si eleva).

Per via del suo legame alla colonna vertebrale e alle ossa del bacino , il muscolo ileopsoas può agire anche da antiversore del bacino .

Come si vedrà meglio successivamente, questa particolare funzione può avere alcuni risvolti clinici interessanti relativamente al mal di schiena .

In virtù del suo rapporto con l'ultima vertebra toracica (T12) e con le vertebre lombari (L1-L4), l'ileopsoas contribuisce in modo rilevante al mantenimento della lordosi lombare e della cifosi toracica , risultando così un elemento che influenza la postura del corpo umano .

Secondo alcune fonti presenti in letteratura, l'ileopsoas contribuirebbe anche alla rotazione esterna dell'anca .

In quanto flessore dell'anca, l'ileopsoas è un antagonista dei muscoli grande gluteo e ischiocrurali ( bicipite femorale , semitendinoso e semimembranoso ), i quali sono tutti estensori dell'anca .

La flessione d'anca , o flessione dell'anca , è il movimento con svolgimento sul piano sagittale che consiste nell' avvicinamento del femore all'addome (l'angolo tra i due si riduce). Vale la pena ricordare un particolare di questo movimento articolare: il grado di flessione è maggiore a ginocchio flesso (circa 120°) che non a ginocchio esteso (circa 90°).

Sulla base dei dati presenti in letteratura, l'ileopsoas nel suo insieme è il più potente flessore d'anca .

Le funzioni del muscolo iliaco devono essere analizzate in relazione al muscolo grande psoas.

Secondo alcuni dati presenti in letteratura, una eccessiva rigidità dell'ileopsoas è associata a dolore lombare, in quanto il muscolo accentuerebbe la lordosi ( iperlordosi ) con conseguente sofferenze per le strutture vertebrali ( sindrome faccettaria ).

Descrivendo le funzioni del grande psoas e dell'ileopsoas, si è parlato di come questo muscolo sia implicato nel controllo della lordosi lombare.

Per borsite dell'ileopsoas s'intende l' infiammazione della borsa sinoviale interposta tra l'inserzione tendinea dell'ileopsoas e la porzione anteriore della capsula articolare dell'anca.

In questa sede, se ne segnalano due: la cosiddetta borsite dell'ileopsoas e il dolore lombare .

La letteratura riporta che il muscolo iliaco e il muscolo grande psoas possono essere implicati in numerose condizioni dolorose e/o disfunzionali.

Stretching

Stretching del Muscolo Iliaco e dell’Ileopsoas: gli Esercizi

Shutterstock

Quando i muscoli grande psoas e iliaco (ileopsoas) e gli altri flessori dell'anca sono eccessivamente rigidi e "accorciati", può essere utile eseguire dello stretching specifico per migliorarne l'estensibilità e la flessibilità.

Esercizio 1

In posizione di affondo, con l'arto inferiore da stretchare in appoggio posteriore (l'anca inizialmente deve essere in assetto neutro), il soggetto deve retrovertere il bacino, annullare la lordosi lombare e stabilizzare tale posizione.

A questo punto, deve proiettarsi lentamente in avanti con tronco in modo che l'anca vada in estensione.

Se ha eseguito correttamente le indicazioni sopra riportate, percepirà una sensazione di allungamento nella parte anteriore dell'anca.

Per aumentare la sensazione di allungamento, è possibile posizionare un rialzo sotto il piede anteriore: così facendo, infatti, aumenta ulteriormente il grado di retroversione del bacino (movimento fondamentale per allungare l'ileopsoas e gli altri flessori dell'anca).

Quanto farlo? Gli esperti consigliano 3 serie da 1 minuto di tenuta ciascuna.

Tra una serie e l'altra è previsto un recupero di 30 secondi.

Esercizio 2

Dalla posizione seduta sul bordo di un lettino o di un tavolo il soggetto deve sdraiarsi in posizione supina (pancia in alto) avendo cura, nel mentre, di portare anche entrambe le ginocchia al petto.

Effettuata questa manovra, quindi, deve estendere verso l'alto il ginocchio dell'arto superiore da stretchare e mantenere l'altro ginocchio flesso con entrambe le mani.

Esteso il ginocchio verso l'alto, l'esercizio si completa con il soggetto che deve lasciar cadere lentamente verso il basso l'arto inferiore da stretchare (estensione d'anca), fino a che non sente di perdere la retroversione del bacino (la lombare va in iperestensione): giunto a questo livello, infatti, deve flettere nuovamente il ginocchio e riportarlo al petto per una nuova ripetizione.

Più che un esercizio di stretching quello appena descritto è un esercizio di mobilizzazione del muscolo ileopsoas.

Quanto farlo? Gli esperti consigliano 3 serie da 15 ripetizioni ciascuna.

Tra una serie e l'altra è previsto un recupero di 30 secondi.