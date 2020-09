Generalità Shutterstock Il gran dorsale è il muscolo più esteso del corpo umano.

Anche noto come grande dorsale o lats nel gergo dei bodybuilders, il muscolo gran dorsale è un muscolo della schiena, che si estende tra la porzione toracica inferiore (ovviamente della schiena) e la zona lombare.

Il grande dorsale origina in diversi punti: dai processi spinosi delle ultime sei vertebre toraciche e di tutte le vertebre lombari, dalla fascia toraco-lombare, dalla cresta iliaca, dalle ultime quattro costole e dall'angolo inferiore della scapola; la sua inserzione terminale, invece, è unica e localizza a livello del solco intertubercolare dell'omero.

Il muscolo gran dorsale ricopre varie funzioni; le principali lo vedono coinvolto nei movimenti di estensione, adduzione e rotazione interna del braccio.

Cos'è Gran Dorsale: Cos’è? Il muscolo grande dorsale, o gran dorsale, è un importante muscolo della schiena, che detiene il primato di muscolo più esteso del corpo umano. Il gran dorsale è noto soprattutto a chi è dedito all'allenamento in palestra, in quanto è uno dei muscoli target per l'ambita schiena a V (insieme ai deltoidi). Nella letteratura anatomica anglosassone, il gran dorsale è conosciuto soprattutto con il nome latino di "latissimus dorsi", abbreviato poi dai bodybuilders in "lats"; "latissimus" significa "il più ampio", mentre "dorsi" vuol dire "schiena" (quindi, il significato finale è "il più ampio della schiena"). Per approfondire: Muscoli della Schiena: Anatomia e Funzione

Anatomia Il muscolo gran dorsale è un muscolo pari, relativamente sottile, largo e di forma triangolare, che copre buona parte degli altri muscoli della schiena, tranne il trapezio. Assieme ai muscoli trapezio, grande romboide, piccolo romboide ed elevatore delle scapole, il gran dorsale appartiene ai muscoli superficiali della schiena, noti anche come muscoli della schiena dello strato superficiale o muscoli estrinseci superficiali della schiena. In base a una convenzione anatomica che ne facilita la descrizione, il muscolo gran dorsale è classicamente suddiviso in quattro parti (o regioni): La parte vertebrale ,

, La parte iliaca ,

, La parte costale e

e La parte scapolare. Come analizzato nei dettagli più avanti, queste quattro regioni contrassegnano anche i quattro differenti punti d'origine del muscolo grande dorsale. Gran Dorsale: Dove si Trova? Shutterstock Il muscolo grande dorsale occupa, per la maggior della sua estensione, la porzione inferiore della sezione toracica della schiena e il tratto lombare di quest'ultima. Con una porzione piccola ma fondamentale, in quanto si tratta dell'inserzione terminale, questo muscolo raggiunge anche l'omero, l'osso del braccio. Come anticipato, il gran dorsale ricopre diversi muscoli della schiena degli strati più profondi, tra cui il dentato posteriore inferiore, parte degli erettori della colonna vertebrale (ileocostale, lunghissimo e spinale), parte del semispinale, parte del multifido ecc. Confini e Relazioni del Gran Dorsale Il gran dorsale si trova in posizione inferiore rispetto al muscolo grande rotondo, un muscolo della spalla.

Assieme a questo muscolo della spalla, il grande dorsale forma la cosiddetta piega ascellare posteriore, la quale è maggiormente visibile durante il movimento di adduzione del braccio contro resistenza. Il movimento di adduzione del braccio contro resistenza mette in mostra il confine infero-laterale del gran dorsale, fino alla fine cresta iliaca, dove origina una parte del muscolo stesso. La parte inferiore del margine laterale del muscolo grande dorsale costituisce il bordo mediale di uno spazio anatomico noto come triangolo lombare inferiore (o triangolo di Petit); a completare tale triangolo sono il muscolo obliquo esterno dell'addome (bordo laterale) e la cresta iliaca (bordo inferiore). Gran Dorsale: Origine Le quattro parti che costituiscono il muscolo gran dorsale hanno origini diverse: La parte vertebrale origina dai processi spinosi delle ultime sei vertebre toraciche (T7-->T12), dai processi spinosi delle vertebre lombari (L1-->L5) e dalla cosiddetta fascia toraco-lombare.

La parte iliaca trae origine dalla cresta iliaca;

La parte costale origina dalle ultime tre-quattro costole (dalla 9 alla 12);

La parte scapolare ha origine dall'angolo inferiore della scapola. Gran Dorsale: Decorso delle Fibre Muscolari A partire dai loro tendini d'origine, le fibre muscolari di tutte le parti del gran dorsale convergono in direzione della porzione prossimale dell'omero, dove risiede il punto di aggancio per l'inserzione terminale. Le fibre della parte vertebrale superiore e della parte scapolare presentano un orientamento quasi orizzontale; le fibre della parte vertebrale inferiore e della parte costale, invece, sono orientate in senso quasi verticale. Gran Dorsale: Inserzione Shutterstock Come anticipato, le fibre muscolari di tutte le parti del gran dorsale si riuniscono in un'unica inserzione terminale, che si aggancia in un'area particolare della porzione prossimale dell'omero, denominata solco intertubercolare dell'omero. Sul solco intertubercolare dell'omero trovano inserzione altri due muscoli: il grande rotondo, già citato in precedenza, e il grande pettorale, che è un muscolo del petto. A livello del solco intertubercolare dell'omero, l'inserzione del gran dorsale è compresa tra l'inserzione del grande rotondo e l'inserzione del grande pettorale. Gran Dorsale: Innervazione L'innervazione del muscolo gran dorsale spetta al nervo toracodorsale; il nervo toracodorsale ha origine dal plesso brachiale ed è una derivazione delle fibre nervose appartenenti ai nervi spinali cervicali C6, C7 e C8. Gran Dorsale: Irrorazione Il gran dorsale riceve sangue ossigenato, principalmente, dall'arteria toracodorsale; l'arteria toracodorsale è una branca dell'arteria sottoscapolare, la quale è la più grande ramificazione dell'arteria ascellare. Seppur in modo modesto, contribuiscono alla vascolarizzazione del muscolo grande dorsale anche le arterie perforanti delle arterie intercostali da 9 a 11 e le arterie lombari da 1 a 3.