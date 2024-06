Che cos'è il diaframma e che funzione svolge?

Il diaframma toracico, o semplicemente il diaframma (greco antico: διάφραγμα, romanizzato: diáphragma, letteralmente traducibile come "partizione"), è un muscolo scheletrico appiattito, con forma a cupola (in sezione, sembra una "C con la gobba verso l'alto"), posizionato internamente tra la cavità toracica e quella addominale, presente sia nell'uomo che in altri mammiferi.

Negli esseri umani, il diaframma è leggermente asimmetrico: la sua metà destra è più alta rispetto alla sinistra, quale adattamento all'ingombro del fegato (destra) e alla posizione del cuore (centro-sinistra).

I l diaframma è il muscolo più importante della respirazione polmonare, ed ha principalmente mansione inspiratoria . Quando si contrae crea una pressione negativa e il volume della cavità toracica aumenta.

Dal punto di vista cito- e istologico, il diaframma si caratterizza per la spiccata tendenza al metabolismo aerobico, proprietà resa possibile dall'elevata densità mitocondriale e dal vasto letto capillare. Ciò si rende estremamente utile alla sua funzione, poiché viene attivato ad ogni atto respiratorio nel corso della vita (dalle 16 alle 20 al minuto).