Il muscolo bicipite femorale è un flessore del ginocchio e un estensore d'anca, e contribuisce alla stabilizzazione e alla retroversione del bacino . Inoltre, in determinate situazioni, può agire anche da rotatore esterno di anca e ginocchio.

Per identificare i muscoli posteriori della coscia, è gran lunga preferibile usare (perché più corretti) i termini "ischiocrurali" o "hamstring", piuttosto che "femorali", parola quest'ultima che risulta essere alquanto impropria.

Il muscolo bicipite femorale, inoltre, scorre superficialmente anche al nervo sciatico, garantendogli in questo modo protezione. Tale rapporto si mantiene fino all'inserzione del muscolo: qui, infatti, il nervo si sposta in posizione mediale rispetto al bicipite femorale, andando ad aderire, di fatto, al tendine d'inserzione.

Per gran parte della sua estensione, il bicipite femorale è un muscolo superficiale , sovrastato soltanto dagli strati cutanei e adiposi, e dalla cosiddetta fascia superficiale.

Le fibre del muscolo bicipite femorale si sviluppano in verticale, dall'alto verso il basso.

Il capo lungo nasce da un'impronta postero-mediale presente sulla parte superiore della tuberosità ischiatica , in posizione mediale rispetto all'origine del semimembranoso e in posizione superiore rispetto all'origine del grande adduttore . A ciò, è importante aggiungere che il capo lungo del bicipite femorale condivide il tendine d'origine con il muscolo semitendinoso (dal quale poi si separa) e, limitatamente a una parte delle fibre, anche con il legamento sacrotuberoso .

Per approfondire:

Se si prende in esame il capo breve, invece, il bicipite femorale è un muscolo monoarticolare ; da origine a inserzione, infatti, il capo breve è in rapporto unicamente con il ginocchio.

In biomeccanica, sono definiti biarticolari i muscoli che sormontano due articolazioni differenti e, tramite la loro contrazione, provvedono ad alcuni movimenti di entrambe.

Mentre l'origine dei due capi è differente, l'inserzione è la medesima; in prossimità del tendine d'inserzione, infatti, capo lungo e capo breve del bicipite femorale convergono a costituire un' aponeurosi , la quale serve a collegare il muscolo alla testa del perone .

Come suggerisce il nome, esso è costituito da due capi muscolari (in modo simile al bicipite brachiale ), i quali prendono il nome di capo lungo e capo breve (il nome, chiaramente, fa riferimento alla loro lunghezza).

Il bicipite femorale è il muscolo ischiocrurale collocato in posizione più laterale (cioè più verso l'esterno).

Funzione

Bicipite Femorale: A Cosa Serve?

Il muscolo bicipite femorale interviene nei movimenti di:

Flessione del ginocchio;

Rotazione esterna del ginocchio, quando il ginocchio è flesso;

Estensione dell'anca, soprattutto quando si passa dalla posizione a tronco flesso in avanti a quella a tronco eretto (es: dopo essersi piegati in avanti per raccogliere, da per terra, un oggetto posto davanti ai piedi);

Rotazione esterna dell'anca, quando l'anca è estesa.

Il bicipite femorale, inoltre, contribuisce alla stabilizzazione del bacino, soprattutto durante la flessione del tronco in avanti, e al movimento di retroversione dello stesso.

Aspetto biomeccanico decisamente importante da segnalare è che solo il capo lungo del muscolo agisce su entrambe le articolazioni; il capo breve, infatti, si limita a partecipare alla mobilità del ginocchio.

Di seguito, è riportata una descrizione dei movimenti articolari garantiti dal muscolo bicipite femorale.

Flessione del Ginocchio

Shutterstock Flessione del ginocchio

Con svolgimento sul piano sagittale, la flessione del ginocchio consiste nell'avvicinamento della parte posteriore della gamba alla parte posteriore della coscia (il calcagno del piede si avvicina al gluteo).

Particolare da segnalare è che il grado di flessione del ginocchio è maggiore ad anca flessa (140°) che non ad anca estesa (120°).

Il contributo alla flessione del ginocchio è la funzione principale del muscolo bicipite femorale.

Estensione dell'Anca

Shutterstock Estensione dell'anca a partire da una posizione di flessione del tronco

Con svolgimento sul piano sagittale, l'estensione dell'anca consiste nell'allontanamento del femore dall'addome (l'angolo tra i due aumenta).

Anche in questo caso, c'è un particolare da segnalare sull'ampiezza del movimento: l'estensione è maggiore a ginocchio esteso (20°) che non a ginocchio flesso (< di 20°).

Come anticipato, l'azione estensoria dell'anca svolta dal bicipite femorale dipende fortemente dalla posizione del tronco: mentre a tronco eretto è debole (vi provvede soprattutto il grande gluteo), a tronco flesso in avanti è molto forte.

Rotazione Esterna dell'Anca

Con svolgimento sul piano orizzontale, la rotazione esterna dell'anca consiste nel ruotare il femore verso l'esterno, in modo tale che l'alluce del piede sia proiettato in direzione laterale (cioè guardi in direzione opposta alla linea mediana).

Come già detto, il muscolo bicipite femorale interviene nel movimento di rotazione esterna dell'anca soltanto quando l'anca è in estensione.

Rotazione Esterna del Ginocchio

Con svolgimento sul piano orizzontale, la rotazione esterna del ginocchio consiste nel ruotare il complesso tibia-perone della gamba verso l'esterno, in modo tale che l'alluce del piede sia proiettato in direzione laterale (cioè guardi in direzione opposta alla linea mediana).

Tale movimento e il suo opposto (la rotazione interna del ginocchio) sono possibili soltanto a ginocchio flesso; ciò spiega per quale ragione, in precedenza, si è precisato che il muscolo bicipite femorale è un rotatore esterno del ginocchio ad articolazione flessa.

Retroversione del Bacino

Al verificarsi del movimento di retroversione del bacino, la colonna vertebrale si flette (il tratto lombare si appiattisce) e lo stesso bacino bascula all'indietro (la parte anteriore si eleva, mentre quella posteriore si abbassa).

La retroversione del bacino è il movimento opposto all'antiversione, durante la quale la colonna vertebrale si estende (aumenta l'arco lombare) e il bacino bascula in avanti (la parte anteriore si abbassa, mentre quella posteriore si eleva).

Gli ischiocrurali (quindi non soltanto il muscolo bicipite femorale), gli addominali e il grande gluteo sono tutti retroversori del bacino e, in tal senso, si contrappongono ai muscoli iliaco, retto femorale e quadrato dei lombi, i quali, invece, sono tutti anteversori del bacino.

Antagonista del Bicipite Femorale

L'antagonista del muscolo bicipite femorale è il quadricipite femorale, il grosso muscolo situato sul compartimento anteriore della coscia.