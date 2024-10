L'intestino crasso si "avvolge" intorno agli organi, all'interno dell'addome. Inizia vicino all' anca destra e sale fino alle costole . Quindi, attraversa la cavità addominale in alto e scende giù nuovamente, lungo il lato sinistro.

A cosa serve il colon? Funzioni

Una funzione molto importante del colon è quella di assorbire acqua ed elettroliti (sali) in notevole quantità: è stato calcolato che il volume di liquido che dal tratto terminale dell'intestino tenue (ileo) si riversa nel colon ascendente è di 800-1800 ml al giorno, di cui solo 40-400 ml vengono emessi con le feci.

Il colon è dotato inoltre di una attività secretrice, rappresentata principalmente dalla produzione di muco ed immunoglobuline (anticorpi), che esplicherebbero rispettivamente un ruolo lubrificante ed una azione protettiva dal punto di vista immunitario su tutta la mucosa del grosso intestino.

La funzione principale rimane, però, quella di far progredire il suo contenuto, e si realizza, in particolare, attraverso due tipi di contrazioni: quelle segmentarie, che si manifestano come movimenti anulari, costanti, capaci di provocare la frammentazione del contenuto colico, e quelle propulsive (peristaltiche), che compaiono ad intermittenza, spesso come un riflesso, per lo più dopo ingestione di cibo, finalizzate all' avanzamento del materiale precedentemente frammentato.

L'arrivo delle feci nel retto, distendendo le pareti del viscere, determina l'inizio del riflesso alla defecazione, che comporta il passaggio delle feci nel canale anale e la loro eliminazione con l'evacuazione, tramite il controllo volontario della defecazione.

