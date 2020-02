Generalità I muscoli della respirazione sono i muscoli del corpo umano che prendono parte ai meccanismi di inspirazione ed espirazione dell'aria. Distribuiti a livello del tronco, i muscoli della respirazione si dividono in inspiratori ed espiratori.

Tra i principali muscoli della respirazione figurano il diaframma e gli intercostali esterni.

Cosa sono Definizione di Muscoli della Respirazione I muscoli della respirazione, o muscoli respiratori, sono i muscoli del corpo umano coinvolti nei meccanismi di inspirazione ed espirazione dell'aria. I muscoli della respirazione si distribuiscono sul tronco, per lo più a livello toracico.

Resistenti alla fatica, i muscoli della respirazione appartengono alla categoria dei muscoli striati (o muscoli scheletrici o muscoli volontari); tuttavia, c'è una parte rilevante di essi per cui la contrazione è dettata non soltanto da un'attività nervosa volontaria (esattamente come tutti gli altri muscoli scheletrici), ma anche da un'attività nervosa involontaria (come i muscoli lisci).

Ciò non deve stupire: la contrazione involontaria dei muscoli della respirazione è correlata alla natura prevalentemente inconscia della respirazione; del resto, se così non fosse, l'essere umano dovrebbe impegnarsi continuamente nell'attivare i muscoli respiratori, come fa per esempio per i muscoli che gli permettono la locomozione o il sollevamento di oggetti pesanti. La Respirazione: un breve ripasso La respirazione è il processo fisiologico, fondamentale per la vita, che permette all'organismo umano di prelevare dall'aria l'ossigeno necessario alla sopravvivenza di organi e tessuti, e, al tempo stesso, di smaltire l'anidride carbonica generata dall'attività cellulare (l'anidride carbonica è paragonabile a un prodotto di scarto). Fenomeno per lo più inconscio, la respirazione consta di due momenti che si alternano ciclicamente: il momento inspiratorio (o inspirazione), attraverso cui l'organismo umano incamera l'aria atmosferica nei polmoni e preleva da questa l'ossigeno scambiandolo con l'anidride carbonica, e il momento espiratorio (o espirazione), mediante il quale l'organismo espelle dai polmoni l'aria atmosferica ormai povera di ossigeno ma ricca di anidride carbonica. Anche ai fini della comprensione di questo articolo, è interessante segnalare che durante il momento inspiratorio si assiste a un aumento volumetrico della gabbia toracica (e conseguentemente della cavità toracica), mentre durante il momento espiratorio si assiste a una riduzione volumetrica della gabbia toracica (e della cavità toracica); l'aumento volumetrico della gabbia toracica accompagna l'espansione dei polmoni – i quali in questa fase si stano riempiendo d'aria – mentre la riduzione volumetrica della gabbia toracica asseconda il ridimensionamento dei polmoni – i quali, invece, in questo momento si stanno svuotando dell'aria incamerata. Lo sapevi che… L'alternanza continua tra inspirazione ed espirazione è detta anche ciclo respiratorio.

Funzione N.B: per comprendere quanto segue è bene sapere cosa s'intende per inspirazione ed espirazione. In linea generale, i muscoli della respirazione definiti come inspiratori concorrono ad aumentare il volume della cavità toracica, affinché i polmoni possano espandersi e incamerare più aria possibile; i muscoli della respirazione definiti come espiratori, invece, contribuiscono a ridurre il volume della cavità toracica, al fine di favorire l'espulsione dell'aria dai polmoni. Si ricorda che esistono una respirazione a riposo (o inconscia), la quale chiama in causa unicamente i muscoli diaframma e intercostali esterni, e una respirazione forzata, la quale richiede l'intervento di altri muscoli in aggiunta a quelli per la respirazione a riposo. Quando il volume della cavità toracica aumenta, la pressione al suo interno diminuisce e diviene più bassa di quella esterna; questa situazione favorisce l'ingresso dell'aria dall'esterno. Quando invece il volume della cavità toracica diminuisce, la pressione al suo interno cresce e diviene più alta di quella esterna; questa situazione, diversamente dalla precedente, favorisce l'emissione dell'aria presente a livello polmonare. Come agiscono i Muscoli Inspiratori ed Espiratori Principali Durante l'inspirazione, il diaframma e i muscoli intercostali esterni agiscono di contrazione; quando si contraggono, Il diaframma si sposta verso il basso, determinando una compressione degli organi addominali ed elevando le costole inferiori della gabbia toracica;

I muscoli intercostali esterni elevano ogni costola e lo sterno. Il risultato finale è l'aumento volumetrico della cavità toracica e una condizione pressoria all'interno dei polmoni che tende a favorire l'ingresso dell'aria dall'esterno. Durante l'espirazione, invece, il diaframma e i muscoli intercostali esterni si limitano al rilassamento; quando si rilassano, Il diaframma ritorna nella sua posizione originaria (quella precedente alla contrazione), determinando la risalita degli organi addominali e l'abbassamento delle costole inferiori;

I muscoli intercostali esterni abbassano ogni singolo costola e lo sterno, riportandoli dov'erano prima dell'inspirazione. Il risultato finale è la riduzione volumetrica della cavità toracica e una condizione pressoria all'interno dei polmoni che tende a favorire l'espulsione dell'aria verso l'esterno. È interessante far notare che, durante la respirazione a riposo (inconscia), il processo di espirazione dell'aria è un fenomeno passivo: si basa, infatti, unicamente sul semplice rilassamento del diaframma e dei muscoli intercostali esterni. Come agiscono i Muscoli Inspiratori Accessori I muscoli inspiratori accessori agiscono di contrazione; la loro contrazione induce il sollevamento delle costole e, in alcuni casi, dello sterno.

Il tutto si traduce in un'ulteriore espansione volumetrica della cavità toracica e in un maggior ingresso di aria nei polmoni. Ecco nello specifico l'azione di alcuni muscoli inspiratori accessori: Il muscolo sternocleidomastoideo eleva lo sterno;

I muscoli scaleno anteriore, scaleno medio e scaleno posteriore elevano le costole superiori;

I muscoli grande pettorale e piccolo pettorale "tira" le costole verso l'esterno;

Il muscolo dentato (o serrato) anteriore,eleva le costole quando le scapole sono fisse;

Il muscolo latissimus dorsi eleva le costole inferiori. Si ricorda che… La respirazione forzata è la respirazione messa in atto quando c'è necessità di un maggiore apporto di ossigeno, come per esempio in occasione di uno sforzo fisico o di una condizione clinica che deprime le capacità respiratorie a riposo. Come agiscono i Muscoli Espiratori Accessori I muscoli espiratori accessori agiscono di contrazione; la contrazione di alcuni di essi induce l'abbassamento delle costole, mentre la contrazione di altri determina una spinta degli organi addominali verso la cavità toracica.

Il tutto si traduce in una riduzione volumetrica della cavità toracica maggiore di quella indotta dal semplicemente rilassamento di diaframma e intercostali esterni, e in una fase di espirazione dell'aria più forte rispetto al normale. Ecco nello specifico l'azione di alcuni muscoli inspiratori accessori: I muscoli intercostali interni e i muscoli intercostali intimi abbassano le costole.

Il muscolo retto addominale, il muscolo trasverso dell'addome, il muscolo obliquo esterno e il muscolo obliquo interno comprimono gli organi addominali, di modo che quest'ultimi vado a spingere verso l'alto il diaframma.