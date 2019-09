aminoacidi ramificati

Tralasciando le applicazioni cliniche dei BCAA, che esulano dall'uso di questi nutrienti come integratori, la letteratura mostra dati interessanti, seppur contrastanti, relativi all'importanza dei BCAA in ambito sportivo.

BCAA e fatica centrale

Il triptofano (TRP) è un aminoacido essenziale ed è il precursore della serotonina, un neurotrasmettitore cerebrale; esso circola nel sangue legato alla più importante proteina plasmatica, l'albumina.

Si è visto che tanto più diminuisce la concentrazione di BCAA nel sangue, tanto più triptofano riesce a raggiungere il cervello e tanto più aumenta la sensazione di fatica.

Durante l'esercizio fisico prolungato si verifica un aumento dei livelli plasmatici degli acidi grassi, conseguente alla loro mobilitazione per soddisfare le richieste energetiche. Anche gli acidi grassi circolano legati all'albumina, per la quale hanno un'affinità di legame molto alta; il loro aumento in circolo spiazza il triptofano dall'albumina, con conseguente aumento del triptofano libero. L'aumento del TRP libero rende più agevole il suo passaggio al cervello ed aumenta la produzione di serotonina a livello cerebrale.

Un aumento di serotonina, a sua volta, aumenta il grado di affaticamento ed appannamento a livello centrale, con conseguente comparsa della stanchezza. Dunque un'adeguata integrazione di aminoacidi a catena ramificata potrebbe prevenire la comparsa del sintomo della fatica durante l'esercizio strenuo, competendo proprio con il triptofano per il trasportatore "centrale" di questi aminoacidi.

BCAA e attività ergogenica

Fino a qualche anno fa si riteneva che le proteine non venissero utilizzate a scopo energetico durante l'esercizio fisico, a condizione che il rifornimento calorico in carboidrati e grassi fosse adeguato. Oggi, diversi studi hanno dimostrato che l'ossidazione degli aminoacidi a scopo energetico si verifica già nelle prime fasi dell'esercizio e acquisisce sempre più importanza con il perdurare e l'intensificarsi dello stesso. Va comunque detto che in fase di recupero il metabolismo orienta efficacemente i BCAA assunti con la dieta nei distretti più avidi, equilibrando il rapporto tra catabolismo e anabolismo.

L'utilizzo dei BCAA a scopo energetico è comunque legato alle scorte energetiche del corpo (lipidi e glucidi): tanto più queste sono ridotte e tanto maggiore sarà l'ossidazione dello scheletro carbonioso degli aminoacidi a catena ramificata. L'attività muscolare di endurance, se particolarmente prolungata, è caratterizzata dalla riduzione della sintesi proteica a causa della carenza di aminoacidi che si verifica in seguito al loro utilizzo come fonte energetica. Questa degradazione si prolunga anche nella prima fase di recupero per rifornire e fibre muscolari danneggiate.

BCAA e attività mioprotettiva

Secondo alcuni autori, l'uso di BCAA, nelle fasi che precedono l'allenamento, si sarebbe rivelato importante nel prevenire il danno muscolare indotto dall'esercizio fisico intenso.

È noto, infatti, come l'attività fisica intensa – caratterizzata da un'aumentata ossidazione dei BCAA – possa indurre un'azione proteolitica nei confronti delle miofibrille.

Tale attività risulta monitorabile attraverso le concentrazioni di alcuni marcatori, come lattato deidrogenasi e creatina kinasi.

L'uso preventivo di BCAA risulterebbe efficace nel ridurre le concentrazioni ematiche dei suddetti marcatori, dimostrandone così l'azione mioprotettiva.

BCAA e recupero muscolare

L'efficacia dei BCAA nelle fasi post-esercizio è per lo più riconducibile alla presenza di leucina.

Diversi autori hanno infatti dimostrato come la leucina, e suoi diretti cataboliti come l'HMB, intervengano in differenti vie metaboliche, potenziando l'attività di fattori di trascrizione coinvolti nella sintesi proteica. Tale attività risulterebbe proporzionale all'intensità dello sforzo muscolare affrontato.