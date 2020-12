Allungamento Cervicale in Palestra

Lo stretching dei muscoli del collo è fondamentale poiché durante la giornata, a causa di stress , cattive posture, ansie e nervosismo , questi muscoli si trovano in un perenne stato di tensione, che può sfociare in dolori e disturbi a livello del collo e del rachide in toto.

Elasticità e Tonificazione

Ma com'è possibile tutto questo?

In palestra ci hanno sempre insegnato che per tonificare i muscoli occorre creare una contrazione muscolare volontaria tramite un sovraccarico; tutto ciò è assolutamente vero ma occorre precisare che, al fine di ottenere una buona contrazione di un muscolo, il suddetto distretto muscolare e i muscoli che si inseriscono in quel punto, devono essere sufficientemente elastici per generare un corretto range di movimento.

Facciamo degli esempi.

Se eseguiamo un esercizio per il petto in presenza di uno sternocleidomastoideo retratto (ricordiamo che tale muscolo, come dice il nome, si inserisce sullo sterno), otterremo una contrazione esagerata del muscolo in questione, che comprometterà la corretta esecuzione dell'esercizio stesso.

Un altro muscolo importantissimo è l'omoioideo, che si inserisce a livello scapolare; se questo muscolo è retratto non permette un movimento libero a livello scapolare, quindi va ad alterare il giusto r.o.m articolare in tutti quegli esercizi che prevedono l'intervento delle scapole.