Allenare il pavimento pelvico per il piacere sessuale: quando è possibile e quando è controindicato

Le opinioni espresse in questo articolo si basano sull'opinione dell'autore, se non diversamente specificato, e non devono essere considerate come un consiglio medico personale. Le informazioni fornite hanno lo scopo di aiutare i lettori a prendere decisioni informate in materia di salute e benessere.

In determinate circostanze, il piacere sessuale può essere "allenato". Questo perché, tra i tanti muscoli del corpo umano, alcuni intervengono attivamente durante il coito. Garantire la funzionalità di questi distretti, quando carenti, può migliorare il rapporto sessuale, soprattutto in termini qualitativi. Ovviamente, ciò non significa che "qualsiasi problema" - se di problema vogliamo parlare - della sfera sessuale femminile abbia radici muscolari; anzi. molto più spesso, le problematiche sono di natura psicologica, emotiva o, quando organiche, potrebbero dipendere da cause differenti. In questo articolo vedremo quali sono i muscoli implicati nel rapporto sessuale e, se carenti, in che modo ricondizionarli in maniera utile allo scopo . Ma scopriremo anche quali pratiche sono state abbandonate negli ultimi anni, perchè controproducenti, e cosa può accadere se si allena troppo il pavimento pelvico . Shutterstock

La teoria di Kegel Secondo Kegel, 2 donne su 3 lamentano una scarsa sensibilità vaginale durante i rapporti di penetrazione . In molti casi (ma assolutamente non in tutti), questo problema è causato o aggravato da uno scarso trofismo di uno o più muscoli del pavimento pelvico, un'importantissima zona del perineo (vedi sotto per gli approfondimenti). Si tratta di un distretto abbastanza complesso, nel quale più muscoli si organizzano e, in alcuni casi, convergono, per massimizzare le varie funzioni alle quali sono deputati. L'elevatore dell'ano è, probabilmente, quello di maggior interesse funzionale e clinico; diviso in tre parti, si costituisce del pubococcigeo, del puborettale e dell'ileococcigeo. Trattandosi di muscoli è possibile mettere in atto un programma di allenamento specifico. Attenzione però! La sfera della sessualità è una branca molto complessa e non bisogna dare nulla per scontato. Come vedremo sotto, è ragionevole pensare che la debolezza del pavimento pelvico possa essere coinvolta in questa specifica problematica solo in presenza di alcune disfunzioni. In ogni caso, è sempre necessaria la valutazione di uno specialista. Ma siamo veramente sicuri che sia indispensabile applicare i Kegel o altre forme di potenziamento del pavimento pelvico? Quando possono essere utili? Esistono pratiche non più raccomandate? Scopriamolo.

Allenare il pavimento pelvico: quando è necessario? La teoria di Kegel e il protocollo originale non andrebbero applicati in maniera indiscriminata. Il pavimento pelvico è un gruppo di muscoli e, se già adeguatamente funzionale, non dovrebbe essere potenziato o accorciato ulteriormente. Contraendolo in maniera cronica, si può andare incontro ad effetti negativi e peggiorare la disfunzione del pavimento pelvico (che vedremo in seguito). Ciò significa che l'allenamento del pavimento pelvico non andrebbe fatto "alla cieca", nemmeno se l'obbiettivo fosse quello di migliorare la qualità dei rapporti sessuali. In tal senso, Kegel e altre pratiche per il rinforzo pelvico posso essere indubbiamente molto utile ed efficaci, ma la loro pertinenza va sottoposta a una valutazione specialistica. In pratica, questa forma di training andrebbe adottata solo se il disagio durante la penetrazione si associasse a possibili disfunzioni del pavimento pelvico, come: perdite urinarie frequenti;

aumento dell'urgenza o della frequenza urinaria;

svuotamento incompleto;

dolore pelvico o pesantezza/rigonfiamento vaginale Pertanto, se desideri saperne di più sul rilassamento e la contrazione del pavimento pelvico, e su come utilizzarli in modo sicuro e pratico, ti incoraggiamo a contattare un terapista della salute pelvica.‍ Inoltre, esiste un particolare esercizio che non dovrebbe essere eseguito nemmeno in condizioni di necessario allenamento pelvico; stiamo parlando dello stop pipì.

Stop pipì: perché non è più consigliato? L'esercizio più semplice per individuare ed allenare il pubococcigeo, ma oggi considerato obsoleto, era quello di interrompere il flusso di urina per qualche secondo durante la minzione. Vediamo perché, invece, sarebbe meglio evitarlo. Come funzionano il pavimento pelvico e la vescica? Il pavimento pelvico e la vescica sono in comunicazione. Quando il pavimento pelvico è tonico, il detrusore (il muscolo che contrae la vescica durante lo svuotamento) si rilassa e, viceversa, quando il detrusore si contrae per svuotare la vescica, il pavimento pelvico si rilassa consentendo la fuoriuscita dell'urina. Quando svolgi le tue attività quotidiane, il pavimento pelvico ha un certo tono di riposo che consente di non avere perdite continue mentre la vescica si riempie lentamente. Quando è a circa ⅔, la vescica invia un segnale al cervello. Dovresti quindi percepire lo stimolo e avere il controllo della vescica. Poi, quando esso aumenta e decidi di urinare, rilassi il pavimento pelvico e permetti lo svuotamento della vescica. Tuttavia, se interrompi il flusso dell'urina contraendo il pavimento pelvico, il muscolo detrusore si rilassa , confondendo la comunicazione tra il pavimento pelvico e la vescica . Ciò può portare allo svuotamento incompleto della vescica e alla ritenzione urinaria, che potrebbero portare a infezioni del tratto urinario, e a una vera e propria contrazione cronica. Questa, oltre a indurre una certa difficoltà a rilassare completamente il pavimento pelvico mentre sei in bagno, è a sua volta responsabile di altri problemi come l'aumento delle perdite urinarie o dolore durante l'intimità sessuale e/o i rapporti. Inoltre, può anche portare ad un aumento dell'urgenza urinaria.

Allenamento pelvico: sì, se è necessario! Ma come? Solo in caso di necessità, prima di tutto, bisognerebbe concentrarsi sul recupero della giusta lunghezza e flessibilità dei tessuti. Una volta che si è in grado di rilassare e allungare efficacemente il pavimento pelvico, sarà possibile progredire migliorando la coordinazione e la forza. Quindi, prima di cimentarsi in queste pratiche, è sempre una buona idea consultare un fisioterapista pelvico per assicurarsi di avere un piano personalizzato e adattato alle proprie esigenze. In definitiva, è importante essere in grado di controllare il pavimento pelvico. Pertanto, al bisogno e sotto consulto medico, è consigliabile eseguire con successo i Kegel e in generale le contrazioni del pavimento pelvico, ma è altrettanto importante essere in grado di rilassare il pavimento pelvico. Tuttavia, lo stop pipì non è una pratica consigliata. Se desideri esercitarti, esegui il movimento volontario di interruzione del flusso di urina ma non quando stai urinando; in alternativa, immagina di eseguire una sorta di "risucchio". Quando si eseguono gli esercizi di Kegel, è inoltre importante ricordare la relazione tra il pavimento pelvico e il diaframma. Mentre inspiri, il diaframma abbassa i polmoni, facendo entrare l'aria; Durante l'inspirazione, il pavimento pelvico dovrebbe essere rilassato e leggermente disteso, in modo che si muova al ritmo del diaframma; Mentre espiri, il pavimento pelvico tornerà al suo tono di riposo; a questo punto, puoi aggiungere una piccola contrazione del pavimento pelvico, abbinandola ad una leggera attivazione addominale alla fine dell'espirazione. Ricorda, usa gli esercizi di Kegel solo in sede di esercizio, ma non durante il giorno - esattamente come non faresti altri esercizi per la muscolazione, ad esempio gli squat, durante il corso della giornata.

Possibili benefici sul piacere sessuale Allenare il muscolo pubococcigeo può contribuire al piacere sessuale In Oriente, le donne hanno imparato a conoscere e ad esercitare l'allenamento specifico per il pavimento pelvico già da molto tempo. Oggi però, questa pratica è consigliata solo in caso di reale necessità. I benefici dei quali si può godere eseguendo correttamente gli esercizi di Kegel, nel caso sia realmente necessario, sono: aumento della sensibilità vaginale ;

; miglioramento dell' orgasmo , che può diventare più facile da raggiungere e, in certi casi, più intenso;

dell' , che può diventare più facile da raggiungere e, in certi casi, più intenso; aumento del piacere del partner durante il rapporto. Inoltre, un pavimento pelvico più "in forma" contribuisce a: facilitare il parto;

prevenire i prolassi;

prevenire l'incontinenza. Benefici per lui L'uomo che allena regolarmente il pavimento pelvico impara a controllare meglio l'eiaculazione e, in una certa misura, anche l'orgasmo.