Zumba Drumsticks: cos’è e come si pratica

Tra le discipline cardio più in voga degli ultimi anni c'è sicuramente la zumba , che unendo danza e fitness è in grado di far bruciare diverse calorie divertendo.

Chiamata anche Drumstick Fit , la Zumba Drumsticks, infatti, ai movimenti classici di cardio, isometria , pliometria e Pilates , unisce l'uso delle drumsticks, le bacchette usate per suonare la batteria , che in questo caso si presentano in versione fluorescente. Il risultato di questo originale mix è un irresistibile ballo con le bacchette.

Benefici

Questa nuova disciplina è piuttosto impegnativa ma presentando movimenti classici come affondi per gambe e glutei, squat ed esercizi per bicipiti e tricipiti, risulta decisamente più divertente e facile da sopportare anche da chi non ama particolarmente allenarsi e dalle persone che non hanno molta padronanza con la danza. Non è necessario, infatti, essere ballerini professionisti per fare Zumba Drumsticks, ma lasciarsi trasportare dal ritmo della musica e dalla voglia di divertirsi.

I benefici nel praticarla sono diversi. Per prima cosa, se abbinata ad un'alimentazione sana e bilanciata, aiuta il dimagrimento, visto che consente di consumare tra le 400 e le 900 calorie per ogni ora di allenamento.

Inoltre, permette di snellire e tonificare arti inferiori e superiori e il busto, migliora la salute cardio circolatoria, la mobilità e la resistenza.

Trattandosi di una disciplina cardio, infine, sprigiona le endorfine, gli ormoni della felicità, allontanando stress e malumori.