Lo zaino da viaggio , che non deve essere confuso con quello da trekking , da palestra o per la scuola, è un prodotto pensato per mettere insieme il comfort di uno zaino tecnico, la capacità di una valigia e la funzionalità di una borsa, attraverso un design che permette l'apertura frontale.

Zaini da viaggio: i cinque modelli migliori

Online e nei negozi specializzati sono disponibili per l'acquisto moltissimi modelli di zaino da viaggio. Alcuni di questi prodotti - diversi per marca, costo, capacità e caratteristiche - hanno ottenuto un particolare successo tra gli utenti online, che li hanno premiati con un gran numero di recensioni positive e di acquisti portati a termine. Eccoli:

Zaino Amazon Basics

Lo zaino da viaggio Amazon Basics è la scelta ideale per chi viaggia spesso. Realizzato in poliestere resistente, funge da valigia morbida che può essere rapidamente trasformata in uno zaino. Dispone di 3 manici esterni ben posizionati, ideali per sollevare il bagaglio, ed è ricco di tasche organizer. Sulla parte frontale, lo zaino dispone di un'apertura a doppia cerniera per accedere allo scomparto principale superiore, che offre un ampio spazio per disporre gli effetti personali, oltre che una clip per agganciare le chiavi Nella parte interna è presente uno scomparto in rete con cerniera. Lo zaino presenta cinghie di compressione regolabili e spallacci imbottiti, oltre che di una cinghia sul petto e sulla vita, entrambe removibili a piacimento, per mantenere lo zaino in una posizione salda.

Zaino SZLX

Online è apprezzatissimo anche questo zaino in poliestere resistente e impermeabile. Il modello, prodotto dall'azienda SZLX, è dotato di spallacci imbottiti per alleviare la pressione sulle spalle. Solido e a prova di sbiadimento, è disponibile in tantissimi colori ed ha due tasche principali e due scomparti per laptop. Questo modello - molto amato per il suo rapporto tra qualità e prezzo - è realizzato in materiale resistente all'acqua: rende possibile separare gli oggetti asciutti da quelli bagnati all'interno, suddividendoli nelle varie zone. Questo zaino è inoltre dotato di uno scomparto separato per scarpe. La chiusura è a cerniera, e la dotazione comprende anche una porta di ricarica Usb per cellulari e tablet e una tasca con cerniera sul retro, che può contenere oggetti di valore.

Zaino Matein

La capacità di questo zaino espandibile passa da 29,5 litri a 36,8. Il modello, prodotto da Matein, ha uno scomparto separato per laptop e più scomparti che rendono gli oggetti organizzati e più facili da trovare. Lo zaino ha complessivamente ben 17 tasche. I tre compartimenti principali possono contenere libri, vestiti, caricabatterie e altro ancora. La tasca interna può invece contenere penne, chiavi, ecc. Le tasche anteriori sono pensate per gli oggetti usati frequentemente, quelle laterali per bottiglie d'acqua e ombrelli. Lo zaino ha infine una tasca antifurto nascosta sul retro e sulle spalle, che può contenere oggetti di valore come portafogli, passaporti, carte bancarie, ecc. Il design posteriore dell'imbottitura è multi-pannello, e fornisce il massimo supporto posteriore, mentre le spalline di imbottitura regolabili aiutano ad alleviare lo stress sulle spalle.

Zaino Cabin Max

Di dimensioni più contenute è invece questo modello, tra i più venduti in assoluto su Amazon perché pensato in base alle restrizioni di diverse compagnie aeree. Lo zaino, proposto da Cabin Max, costituisce infatti un perfetto bagaglio a mano compatto compatibile con le normative di tutti i vettori. Indossabile come uno zaino o una borsa a tracolla, questa valigia robusta e alla moda presenta uno scomparto principale di 20 litri, veramente capiente. I biglietti e gli smartphone possono essere facilmente riposti nella tasca anteriore, mentre la tasca laterale in neoprene è perfetta per una bottiglia d'acqua. Realizzato in twill con rivestimento UV di alta qualità e in eco-suede, lo zaino protegge anche gli oggetti di valore grazie alle cerniere chiudibili a lucchetto e al fatto che può essere attaccato a un trolley grazie alla fascia passante integrata nella parte posteriore della borsa.

Zaino Homiee

Tra gli zaini estensibili, trova grandi riscontri anche questo modello di Homiee, capace di passare da 22 a 40 litri di capacità. Lo zaino è realizzato in materiale resistente agli schizzi, mentre il tessuto è a prova di graffi. Per quanto riguarda la vestibilità, la parte posteriore adotta un design traspirante multidirezionale, che lo rende utilizzabile anche nei periodi dell'anno più torridi. La tracolla e il cinturino hanno un disegno unisex, mentre la fibbia pettorale è regolabile e riduce l'affaticamento delle spalle. Tra gli accessori che completano questo modello bestseller, oltre a una serie di tasche frontali e laterali, troviamo un jack per cuffie e un foro di ricarica Usb sul lato.