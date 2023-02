Zaini da palestra: i 10 migliori modelli 2023 per uomo e donna

Qui di seguito i migliori modelli di zaino da palestra del 2023 , per uomo e per donna , scelti tra quelli disponibili per l'acquisto online:

Spesso gli zaini hanno scomparti ad hoc per contenere anche articoli da toilette, scarpe e abbigliamento: queste tasche separate risultano molto funzionali anche per tener separati e non contaminare indumenti puliti e asciutti da quelli sporchi o umidi.

Gli zaini da palestra sono uno degli accessori più comuni tra gli sportivi di tutto il mondo. Disponibili in modelli diversissimi tra loro per forma, dimensioni, caratteristiche, peso e materiale, gli zaini da palestra sono progettati per contenere indumenti e attrezzature da allenamento, equipaggiamento sportivo compreso.

Zaini da palestra: i 5 migliori modelli da uomo

Online sono disponibili per l'acquisto moltissimi modelli di zaino da palestra da uomo. E' bene sottolineare che non esistono vere e proprie specifiche di genere, ma alcuni di questi modelli - diversi per marca, costo, capacità e caratteristiche - hanno ottenuto un particolare successo tra gli utenti online di sesso maschile. Eccoli:

Zaino Under Armour

Gli zaini Under Armour sono resistenti all'acqua e sono dotati di grandi scomparti e di numerose tasche per riporre ogni cosa agevolmente. Presenta due fasce per il trasporto a spalle fisse e un'altra fascia più lunga da montare/smontare per il trasporto a tracolla. tra le altre caratteristiche che rendono questo modello tra i bestseller degli zaini da palestra, troviamo il comodo taschino laterale per gli indumenti umidi, la sezione apposita e isolata per le scarpe e l'apertura imbottita pensata appositamente per non dar fastidio quando si usa in modalità zaino. La capienza è valutata come ottima da chi ha acquistato questo modello,che mette insieme un ottimo rapporto qualità prezzo e caratteristiche tecniche eccellenti.

Zaino Arena

Il capiente zaino sportivo Team Backpack 45 di Arena è progettato appositamente - anche se non esclusivamente - per il nuoto, con numerose tasche e un fondo rinforzato che protegge il contenuto anche in caso di superfici bagnate. Offre un ampio scomparto principale, con tasca porta laptop e doppia tasca per separare gli indumenti asciutti e bagnati, tasche laterali ampie e comode per borracce e accessori, grande tasca frontale in mesh. Per quanto riguarda la trasportabilità, è dotato di pannello posteriore e spallacci imbottiti per un comfort elevato. Ha inoltre una sacca separata per gli indumenti bagnati. La capacità è di 45 litri, le misure 52 x 35 x 27 cm; è realizzato in 100% Poliestere.

Zaino Puma

Tra i modelli di zaino-borsa da palestra prevalentemente maschili, troviamo naturalmente anche quelli di Puma. In particolare, Teamgoal è molto apprezzato per la sua semplice eleganza, con lo scomparto principale con zip bidirezionale, un ampio scomparto laterale con zip, una piccola tasca aggiuntiva laterale con zip e manici per il trasporto con connettore di chiusura a velcro. Oltre che dei manici, il modello è dotato anche di tracolla imbottita e regolabile con logo Puma Cat. Tra gli utenti soddisfatti per l'acquisto, da più parti si segnala che questa borsa è sicuramente buona per la palestra ma meno per altri utilizzi, dal momento che lo spazio all'interno è decisamente limitato.

Ecco altri modelli di zaini da palestra da uomo molto apprezzati da chi li ha acquistati online: